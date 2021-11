Algérie: Parachèvement en 2022 des travaux de réalisation de plus de 450.000 logements

El Tarf — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a affirmé, mardi depuis El Tarf, que la priorité de son département serait accordée en 2022 au parachèvement des projets de logements en cours de réalisation et comptant plus de 450.000 unités, toutes formules confondues.

En marge d'une visite d'inspection à la cité 1000 logements AADL au centre ville d'El Tarf, le ministre a déclaré à la presse que "l'enveloppe financière nécessaire a été consacrée en vue d'accélérer la cadence de réalisation de ce nombre important de logements dans les plus brefs délais".

Parallèlement au parachèvement des projets en cours, "il est prévu, en 2022, le lancement des travaux de 80.000 autres logements, toutes formules confondues, dont 15000 unités de type AADL", a-t-il annoncé, rassurant les souscripteurs au programme AADL, ayant déposé un recours, de régulariser leur situation.

A l'occasion de la commémoration du 67ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, ont été distribués 90.000 unités qui viennent s'ajouter aux 100.000 logements distribués le 5 juillet dernier, a rappelé M. Belaribi, faisant état d'autres opérations de distribution, en préparation, avant d'arrêter le bilan des logements distribués en 2021.

Interrogé sur la possibilité pour l'Etat d'abandonner la formule du Logement public locatif (social), le ministre a avancé que cette question n'est pas à l'ordre du jour. "L'Etat continuera à préserver les acquis sociaux consacrés par la Proclamation du 1er Novembre 1954", a-t-il affirmé.

M. Belaribi avait supervisé également la cérémonie de remise des clefs de 1000 logements AADL et la distribution de 209 décisions d'attribution de l'aide de l'Etat pour le logement rural aux bénéficiaires des communes de Zérizer, Chihani et Bougous, ainsi que la remise des clefs à 60 bénéficiaires de LSP.

Quelque 4000 autres logements de différentes formules seront livrés avant la fin de l'année en cours dans la wilaya de El Tarf.

Inspectant les anciens quartiers du centre ville d'El Kala, le ministre a ordonné "une étude approfondie de toutes les bâtisses menaçant ruine avec la participation des propriétaires et de la société civile à l'effet de les restaurer et protéger l'aspect esthétique de cette ville touristique, d'autant plus que l'Etat affectera des enveloppes financières nécessaires à ces travaux.

Au niveau du site 1000 logements LPL de la wilaya où il a écouté un exposé exhaustif, le ministre a enjoint aux responsables locaux de respecter les délais fixés pour la réalisation des projets, reprochant aux responsables du secteur dans la wilaya le grand retard accusé dans la préparations des procédures administratives relatives au lancement des projets.