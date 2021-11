Algérie: L'Ambassade de Palestine en Algérie appelle à l'annulation de la Déclaration Balfour

Alger — L'Ambassade de l'Etat de Palestine en Algérie a affirmé mardi que le peuple palestinien "reste attaché à ses droits historiques et imprescriptibles", appelant les instances internationales "à annuler la sinistre Déclaration Balfour et ses effets dévastateurs et à mettre en œuvre la légitimité internationale pertinente", et la Grande-Bretagne à "corriger l'erreur historique qui a porté atteinte aux droits du peuple palestinien".

Dans un communiqué rendu public à l'occasion du 104e anniversaire de la Déclaration Balfour (2 novembre 1917), l'ambassade de Palestine à Alger a qualifié la promesse faite par le ministre britannique des Affaires étrangères, Balfour, aux sionistes d'établir une patrie pour les Juifs en Palestine, du "plus grand crime de l'histoire", après "avoir déplacé un peuple autochtone qui a hérité une civilisation de ses pères et de ses grands-pères, serviteurs du Lieu Saint à El-Qods et Bethléem et dans chaque contrée de la Palestine".

Elle a en outre indiqué "ce projet colonial a expulsé les Palestiniens et planté une étrange entité cancéreuse dans le corps arabe de la terre de Palestine" en vue d'empêcher l'unité arabe et de fomenter les dissensions au sein de la nation arabe.

A cette occasion, l'ambassade a déploré les conditions difficiles dans lesquelles vivait le peuple palestinien alors qu'il commémore "cet anniversaire", ajoutant que l'entité sioniste "vise aujourd'hui son existence dans ses villes et ses villages, à travers des projets dont le but est de liquider la cause palestinienne et le droit au retour", avant d'évoquer "les crimes de l'occupant qui brûle les terres et les récoltes agricoles et tue et déplace les Palestiniens".

"Le peuple palestinien demeure attaché à son droit, à sa terre et à ses lieux sacrés et se remémora toujours cette promesse et cette date sinistre, en y opposant son rejet et militant avec tout ce qu'il peut pour la dénoncer et l'annuler", a ajouté la représentation diplomatique de la Palestine.

L'ambassade a appelé la Grande-Bretagne à "s'excuser et à renoncer à ce projet colonial, à concrétiser les droits du peuple palestinien, à l'indemniser en lui permettant de revenir à ses maisons et en effaçant ses traces sur le plan collectif et individuel et à reconnaitre l'Etat palestinien indépendant, avec El-Qods Echarif comme capitale".

Pour l'ambassade, le peuple palestinien préservera toujours le legs des martyrs et sera attaché aux constantes nationales, à savoir la terre, le retour, El-Qods et l'Etat, affirmant que ces droits sont imprescriptibles.

L'ambassade a renouvelé son appel "au monde pour soutenir lutte juste du peuple palestinien en vue de concrétiser la victoire, d'annuler la Déclaration Balfour et ses effets destructeurs et à appliquer la légalité internationale y afférant".

L'ambassade a également appelé à rectifier l'erreur historique qui a porté préjudice au peuple palestinien, soulignant que " les droits des peuples ne sauraient être abrogés, ni par une promesse ni par une décision".