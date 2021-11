Algérie: Ouverture à Tissemsilt de la semaine "Mémoire et révolution"

Tissemsilt — La semaine "Mémoire et révolution" s'est ouverte mardi à Tissemsilt à l'occasion de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale.

Organisée à l'initiative de la direction de la sûreté de wilaya en collaboration avec de nombreux partenaires, cette manifestation comporte plusieurs activités culturelles et intellectuelles au profit des élèves des établissements éducatifs, des stagiaires des centres de formation professionnelle, des étudiants de l'université "Ahmed Ben Yahia El Ouancharissi" de Tissemsilt et autres jeunes, a-t-on indiqué au bureau de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Des activités ont déjà commencé au niveau de l'antenne du centre culturel islamique du chef-lieu de wilaya. Il s'agit, entre autres d'expositions de photos de chouhada de la Wilaya IV historique dans l'Ouarsenis, à l'instar du commandant de cette wilaya, chahid Djillali Bounaama et le chahid Djillali Boudernane.

Au programme de la manifestation "Mémoire et révolution", figurent une projection vidéo de documentaires traitant de l'histoire de la glorieuse guerre de libération nationale, la diffusion de chants patriotiques et l'organisation de visites guidées des élèves des écoles primaires au musée du Moudjahid de la wilaya, ainsi que des conférences sur l'histoire en lien avec la guerre de libération dans l'Ouarsenis, avec la participation de spécialistes, de chercheurs dans l'histoire de la glorieuse Révolution de Novembre et des enseignants universitaires, de même que des moudjahidine de la wilaya, a ajouté la même source.

En outre, il a été programmé des visites pédagogiques au siège de la sûreté de wilaya au profit des élèves d'établissements éducatifs où ils auront droit à des explications sur les missions dévolues aux services de police.