Algérie: Ciment - Lafarge Algérie franchit la barre des 2 millions de tonnes à l'export

Alger — Le cimentier Lafarge Algérie, filiale du Groupe suisse Holcim, a franchi, pour la première fois, la barre des 2 millions de tonnes de ciment et clinkers mortiers en exportation, a indiqué mardi un communiqué de l'entreprise.

Le cimentier a souligné que ce chiffre est réalisé en moins de 5 ans après le début des exportations du ciment en Algérie.

En comparaison avec l'année précédente où le volume exporté était de 1,2 million de tonnes, le chiffre réalisé en 2021 signifie une évolution de plus de 100% par rapport à 2020, souligne le document.

Rappelant qu'elle a commencé à exporter du ciment vers I'Afrique de l'ouest dès 2017, Lafarge Algérie affirme qu'elle ambitionne d'exporter 2,5 millions de tonnes d'ici la fin de l'année en cours et 2,6 millions de tonnes pour l'année suivante.

Dans ce sens, Lafarge Algérie explique que l'industrialisation de logistique et l'automatisation de chargement des navires "est le passage obligatoire qui permettra à l'Algérie de s'imposer sur le marché international du ciment et du clinker" afin d'exporter les 10 millions de tonnes par an qui généreront plus de 400 millions de dollars par an.

Sur ce volet Lafarge Algérie, avec l'appui du Groupe Holcim, a initié localement plusieurs projets d'investissement à la hauteur des ambitions, à savoir une plateforme logistique dédiée à l'exportation de clinker, premier hall de stockage inauguré en juin 2020, et une extension sera opérationnelle avant la fin de l'année en cours, ainsi que l'acquisition d'un Shiploader, avec une capacité de chargement de 18.000 tonnes/Jour, rappelle le communiqué.

Soulignant que pour le Groupe Holcim, "l'AIgérie constitue un important pôle de production et d'exportation dans le bassin méditerranéen", Lafarge Algérie affirme qu'elle continue de renforcer ses capacités vers l'exportation, à partir de plusieurs ports algériens (Oran, Mostaganem, Jijel, Skikda et Annaba), et vers des marchés extrêmement compétitifs (Africains, Méditerranéens, Européens et Américains).

Le cimentier a assuré également qu'il demeure engagé "en faveur de l'initiative et de la forte volonté du Gouvernement à contribuer au développement économique et social du pays et à la diversification des revenus extérieurs hors hydrocarbures"

Cette barre symbolique de deux millions de tonnes est largement atteinte grâce à "la mobilisation interne de toutes nos équipes en central en dans les usines à M'Slla, Oggaz et Cilas , et aussi au soutien des pouvoirs publics, ports, service des douanes et police aux frontières", indique le CEO de Lafarge Algérie, Nicolas George, cité par le communiqué.

L'objectif d'exporter 2,6 millions de tonnes, soit 100 navires expédiés des ports de l'Algérie, "met en lumière l'ambitieux programme d'exportation de Lafarge Algérie", portant notamment sur l'exportation d'importantes quantités de tous les produits et solutions (ciments, clinker et mortiers), et bénéficie du support commercial et logistique de Holcim Trading à Zurich, assure le communiqué.