Algérie: AL24 News - Une affirmation du rôle des médias dans la promotion de l'image de l'Algérie à l'étranger

Alger — Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a affirmé que le lancement de la chaîne de télévision d'information internationale algérienne en continu AL24 News, se veut une affirmation de l'existence d'une volonté "absolue" de consolider le rôle des médias et la promotion de l'image du pays à l'étranger.

Dans un entretien accordé au site électronique "Algerian Network News", M. Belhimer a souligné que le lancement de la chaîne AL24 News confirme l'existence d'une volonté absolue d'encourager tout effort de nature à apporter une valeur ajoutée au renforcement du rôle des médias et à la promotion de l'image de l'Algérie à l'étranger.

Pour le ministre, l'élargissement de l'édifice médiatique institutionnel en Algérie, à travers la création de chaînes thématiques, a été "un axe important dans le programme d'action du ministère de la Communication", ajoutant que cette démarche permettra de prendre en charge les besoins de la société et de faire face aux campagnes hostiles, menées par procuration, par des médias étrangers qui se sont écarté du professionnalisme dans tous ses détails.

M. Belhimer a affiché, à l'occasion, son soutien à AL24 News lancée à l'occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse révolution du 1e Novembre, saluant la symbolique forte et multidimensionnelle du choix du rendez-vous pour le lancement de ce nouvel édifice médiatique, qualifié de "vitrine de l'Algérie à l'intérieur et à l'extérieur".

Le ministre de la Communication a salué, dans le même contexte, les propriétaire des sites électroniques "respectueux" des dispositions du décret exécutif relatif à l'activité des médias électroniques, notamment en terme d'hébergement de leurs sites sous le domaine (.dz). L'affluence "considérable" des propriétaires de ces sites sur l'opération d'enregistrement au niveau du ministère de la Communication se veut un autre "signe positif", a-t-il dit.

Il a relevé que le nombre de sites enregistrés à ce jour s'élève à plus de 140, d'autres dossiers étant en cours d'examen pour voir s'ils remplissent les conditions requises par la loi.

Le secteur de la communication s'attelle, poursuit le ministre, à l'élaboration d'une loi relative à la publicité "qui fixera les modalités d'attribution de la publicité publique conformément à des critères objectifs et professionnels qui s'appliquent à tous y compris aux sites électroniques".

Affirmant que les syndicats autonomes dans le domaine de la presse "constituent un mécanisme juridique idéal pour favoriser la médiation sociale et assurer un exercice serein des relations de travail dans les établissements concernés", le ministre a rappelé que son département a contribué en 2019 à la création du Syndicat national autonome des journalistes algériens (SNAJA) en lui facilitant l'obtention d'un agrément, car cela émane de notre conviction en le rôle de l'activité syndicale dans la défense des droits des journalistes et des assimilés de la profession afin d'aplanir les différends et résoudre les problèmes sociaux notamment pour les travailleurs dans le domaine".

Abordant le rôle dont s'acquitte les médias algériens en vue de faire entendre la voie des peuples opprimés, M. Belhimer a affirmé que "les médias algériens jouent un rôle traditionnel immuable et honorable en faveur des causes de libération dans le monde" depuis la guerre de libération nationale bénie en poursuivant la défense des droits des opprimés et le soutien aux causes justes".