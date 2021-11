Algérie: El-Menea - Plus de 100 hectares comme première expérience de culture du Colza

El-Menea — Une superficie de 107 hectares est consacrée, à titre expérimental, à la culture du Colza dans le cadre de la campagne 2021/2022 qui débutera le 15 novembre courant dans la wilaya d'El-Menea, selon la direction locale des services agricoles (DSA).

Cette première expérience de culture de colza sous pivots, en tant que culture stratégique destinée à l'agro-industrie, s'inscrit dans le cadre d'une opération de sensibilisation des agriculteurs à la plantation de cette culture qui améliore les caractéristiques physiques du sol et offre également un fourrage riche en protéines aux élevages bovin, caprin et ovin, a affirmé mercredi à l'APS le DSA, Youcef Mosbah.

Cette surface cumulée de 107 hectares dédiée à la culture du Colza a été circonscrite dans les zones pourvues de ressources hydriques abondantes, situées principalement à El-Menea et Hassi El-Gara.

Le développement de la culture du Colza, utilisé pour l'alimentation animale, pour la production d'huile alimentaire ainsi que la production de biocarburant, contribuera par une large implication des agriculteurs à la réduction aussi de la facture des importations.

Selon l'ingénieur en chef de la DSA de Ghardaia, Khaled Djebrit, la culture du colza dans les wilayas de Ghardaia et El-Menea, bien qu'elle soit encore à son stade expérimental, donne des résultats "probants", laissant déjà entrevoir la possibilité de la développer à plus grande échelle, comme culture stratégique agro-industrielle (transformation en matière première pour la production d'huile de table).

Cette plante oléagineuse est résistante au climat aride, peu consommatrice en eau, non-exigeante en fertilisants organiques, en plus de sa particularité de contribuer à la réhabilitation des sols dégradés et appauvris, a expliqué M.Djebrit.

Tenant compte des potentialités hydriques et les étendues de terres pour l'investissement agricole dans la wilaya d'El-Menea, les pouvoirs publics ont placé la redynamisation du secteur agricole dans le sud du pays comme une des priorités, afin de répondre aux aspirations des acteurs de l'agriculture et développer une agriculture intensive et stratégique contribuant à la sécurité alimentaire du pays.

Pour cela, il a été créé un Office de l'agriculture saharienne pour le développement de l'agriculture industrielle (ODAS) comme un instrument ambitieux et moderne de mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement des cultures dites stratégiques.

S'inscrivant dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement du sud du pays, cet office (ODAS) a pour objectif de promouvoir la production végétale et animale et inciter le développement des grandes unités agricoles intégrées dans les wilayas du sud à forte potentialités hydriques, notamment le développement des grands périmètres de culture stratégiques (céréaliculture) et des unités maraîchères et laitières induisant le développement d'unités agroalimentaires.

L'ODAS, dont le siège est à El-Menea a pour mission la facilitation et la promotion de l'investissement agricole et agro-industriel par la mise en valeur des terres sahariennes, la gestion rationnelle du foncier, et la mise en œuvre de la politique nationale de promotion et de développement des cultures industrielles dites stratégiques, qui sont destinées à la transformation pour réduire les importations et consolider la sécurité alimentaire du pays.

La wilaya d'El-Menea dispose d'énormes potentialités dans le domaine agricole, dont certains produits susceptibles d'être labélisés, a soutenu le DSA de la wilaya, lançant un appel aux agriculteurs désireux de se lancer dans cette nouvelle filière oléagineuse afin de prendre attache avec les services de la DSA.