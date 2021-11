Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya désigne les membres des organes du Comité d'Organisations des Etats Généraux de la Communication et médias

Le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya, est plus que jamais motivé à rendre son secteur ses plus belles lettres de noblesse. Pour ce faire, il a signé deux arrêtés dans lequel il a désigné des membres des organes du Comité d'Organisations des Etats Généraux de la Communication et médias.

Retrouvez, ci-dessous, l'intégralité de ces arrêtés.

Ministère de la communication et médias

Désignation de membres des organes du Comité d'organisation des Etats Généraux de la communication et médias.

Après adoption du projet de l'organisation des Etats Généraux de la Communication et Médias lors de la 23ème réunion du Conseil des Ministres, le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya a signé deux arrêtés ce 23 octobre 2021.

Le premier arrêté porte sur le lancement et l'organisation du processus des États Généraux de la Communication et Médias en République Démocratique du Congo. Le second porte sur la désignation de membres du Comité d'organisation des Etats Généraux de la Communication et Médias.

Dans le premier arrêté, il est clairement spécifié que le comité est présidé par Son Excellence Monsieur le Ministre de la Communication et Medias et le bureau comprend un président, trois vice-présidents, trois rapporteurs, un trésorier et des membres.

Le Comité Scientifique est d'une grande importance en ce qu'il est l'organe technique chargé de l'élaboration des textes à soumettre aux États Généraux de la Communication et Médias.

Sa composition a pris en compte la représentation de plusieurs corporations journalistiques, premiers partenaires de ces assises autant importantes. Ainsi, il est composé de personnalités provenant du secteur politique( de parlementaires), de médias, de la justice et de praticiens du droit, du corps scientifique, de la société civile et le bureau restreint du Comité organisateur.

D'après l'arrêté, sont nommés membres du Bureau du Comité d'organisation des Etats Généraux de la Communication et Médias :

Jean-Pierre Kibambi Shintwa, Vice-président

Tito Ndombi, Vice-président

Floribert Luboto Ngwangu, Vice-président

Oboul Okwes, Rapporteur

Israël Mutala, Rapporteur

Sont aussi nommés membres du Bureau du Comité Scientifique des Etats Généraux :

Gaby Kuba, Vice-président

Tshivis Tshivuadi, Vice-président

Rose Masala, Membre

Sont enfin nommés membres du Comité Scientifique des Etats généraux :

Alain Nkoy, membre

Chantal Kanyimbo, membre

Kileba Pok- A- Mes, membre

Stéphane Kitutu, membre

Cédric Mwamba, membre

François- Claude Kabulo Mwana Kabulo, membre

Jean- Chrétien Ekambo, membre

Malembe Tamandiak, Délégué du ministre

Tabasenge, Délégué du ministre

Charles Mugagga Mushizi, membre

Soulignons que les assises proprement dites seront précédées des travaux du Comité Scientifique. Ce dernier a pour mission de préparer les matières à traiter lors des États Généraux.

Cette rencontre connaîtra la participation de partenaires techniques du gouvernement tels que l'UNESCO, l'UNION EUROPÉENNE, l'AMBASSADE DE BELGIQUE, l'AMBASSADE DE SUISSE, la MONUSCO, l'USAID, l'AMABASSADE DES USA.

Ces assises sont organisées par le Ministère de la Communication et Médias sous le Haut patronage de S.E. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ; sous la supervision du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.