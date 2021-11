Madagascar: Consolidation de la paix - Formation des jeunes de la Sava

Trente-quatre jeunes d'Antalaha, de Sambava et des communes rurales d'Ampohibe et Bemanevika ainsi que douze éducateurs sélectionnés par le ministère de la Jeunesse et des Sports bénéficient actuellement de formations dans le cadre du projet de la prévention de la violence, de la délinquance juvénile et de l'insécurité dans les régions Diana et Sava.

Financée par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix (FCP ) et mise en œuvre par l'Organisation internationale du travail (OIT), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), cette formation a permis aux bénéficiaires de faire des simulations, des démonstrations, des travaux de groupe et des études de cas.

Innovation. Cette formation entre dans le cadre du programme Life Skills que l'Unicef appuie depuis plusieurs années auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle intègre une approche innovante dans la région Sava à travers la participation, pour la première fois, des éducateurs de la maison centrale et de deux jeunes détenus de la prison d'Antalaha. Ces derniers auront à conduire des sessions pour les enfants en conflit avec la loi sur la culture de la non-violence et du vivre-ensemble en vue de préparer leur intégration.