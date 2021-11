Madagascar: Fédération malgache de tennis de table - Lantosoa Andriambololonjiva officialise sa candidature

Une figure qui n'est plus à présenter dans le monde du tennis de table malgache, Lantosoa Andriambololonjiva est candidat à l'élection du nouveau président de la fédération qui aura lieu avant fin décembre.

Une suite logique de l'ascension fulgurante du président du club Jovena et non moins directeur des Normes et de la Certification de Jovena qui a franchi toutes les étapes en commençant en tant que simple joueur. Convaincue par son beau parcours, l'association des Expatriés Malagasy de Tennis de Table (EMTT) et Dago Miray Tennis de Table (DMTT) soutiennent sa candidature. Lantosoa Andriambololonjiva dispose d'un programme ambitieux et enrichissant car pour lui, le sport est une école de la vie. Et les pongistes malgaches ont soif de changement. « Je voudrais apporter un nouveau souffle afin que nous puissions entrer dans une nouvelle ère et vivre notre passion qu'est le tennis de table comme il se doit », a fait savoir ce prétendant à la présidence.

En effet, il a détaillé samedi ses programmes qui sont apparemment déjà bien établis. « Dans les six premiers mois, je vais établir la structure de base, c'est la période de redressement et de renaissance. Les 18 mois prochains seront une période de décollage et de croissance pour le renforcement et l'amélioration du système existant. Après cela, nous serons sur la route du haut niveau qui durera aussi 18 mois. On fera du tennis de table un vecteur de création d'emplois. Nous allons redorer le blason de Madagascar au niveau de l'Océan Indien.

Dans ce programme est prévue la préparation aux Jeux des îles 2023 à Madagascar à travers les matchs tests et le regroupement. Enfin, nous ferons une projection dans le futur car nous visons les Jeux Olympiques », note-t-il. Jusqu'à l'heure, Lantosoa Andriambololonjiva est le seul candidat à la tête de la fédération. Pourtant, Jean Herley Ambinitsoarivelo, lui aussi, sera candidat à sa propre succession selon nos sources. Un duel qui s'annonce électrique.