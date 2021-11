Madagascar: Financial Afrik Awards - Ylias Akbaraly représente Madagascar dans la catégorie CEO de l'année

Madagascar est nominé pour la première fois à la 4ème édition des Financial Afrik Awards pour la transformation de l'Afrique 2050. Il s'agit d'un grand événement qui va nommer le « CEO de l'année » à la mi-décembre en Mauritanie.

L'homme d'affaires Ylias Akbaraly, CEO du groupe SIPROMAD, et Thomson Broadcast seront en lice dans cette compétition qui met en exergue les compétences des dirigeants d'entreprise en Afrique, notamment dans la transformation digitale. Cette transformation va permettre au continent d'être au même niveau que le reste du monde dans le domaine de l'e-santé, de la culture et de l'éducation. Grâce à la technologie innovante de son infrastructure radio, Thomson Broadcast a mis au point un système d'alerte d'urgence qui permettra de secourir les populations, postérieurement aux zones affectées par des catastrophes naturelles.

L'ouverture de plusieurs sièges est prévue en Afrique francophone et anglophone. Madagascar est à l'honneur car il abritera le développement des logiciels et la formation des ingénieurs et techniciens pour l'installation de ces infrastructures digitales sur tout le continent africain. La participation au vote en faveur d'Ylias Akbaraly peut se faire à travers le lien: https://bit.ly/3BrhD1y, en sélectionnez la catégorie « CEO de l'année » et faites le choix en remplissant le formulaire pour valider le vote

Les Financial Afrik Awards est une conférence annuelle réunissant les acteurs de la finance et de l'économie africaine autour des thématiques stratégiques. Cette année, la 4ème édition des Financial Afrik Awards se déroulera les 16 et 17 décembre 2021 à Nouakchott en Mauritanie sous le thème général de « l'Afrique en 2050 ». L'événement est marqué par la publication d'une liste des « 100 personnalités qui transforment l'Afrique » et la remise des trophées à ceux qui se seront particulièrement distingués dans leurs domaines d'activité. Le Chairman de Redland, Ylias Akbaraly figure dans cette liste des Financial Afrik Awards.