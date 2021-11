Egypte: La participation du président Al-Sissi à la COP26

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi se rend dimanche 31 octobre 2021 en Grande Bretagne pour participer à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26), du 31 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow.

La participation du président Al-Sissi à la COP26 intervient à l'invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson (dont le pays assume la présidence tournante du sommet) à la lumière du rôle important joué par l'Egypte aux niveaux régional et international dans le cadre des négociations sur le changement climatique.

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi arrive à l'aéroport de Glasgow, pour participer à la Conférence de l'ONU sur le changement climatique COP26, où le Président a été accueilli par plusieurs hommes d'État, ainsi que certains membres de l'ambassade égyptienne au Royaume-Uni.

Les rencontres du Président

lundi 1er novembre 2021

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré à son lieu de résidence, le chancelier autrichien Alexander Schallenberg.

M. le Président Al-Sissi a félicité le chancelier autrichien pour sa prise de fonction, soulignant la volonté de l'Égypte de continuer à renforcer les aspects de la coopération bilatérale avec l'Autriche dans divers domaines, notamment le commerce, l'économie et le tourisme, dans le cadre des relations historiques de coopération et d'amitié entre l'Égypte et l'Autriche, qui se sont reflétées dans la multiplicité des visites de haut niveau, échangées entre les deux parties au cours de la dernière période.

De son côté, le chancelier autrichien a affirmé son honneur d'avoir rencontré M. le Président, signalant la volonté de son pays de continuer à renforcer ses relations avec l'Égypte, qui représente un pilier essentiel pour la stabilité et la sécurité du Moyen-Orient et de la région méditerranéenne, ainsi que son aspiration à poursuivre la coordination et la consultation avec l'Égypte, pour développer les aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays amis, ce qui contribue à la réalisation de leurs intérêts communs.

On a examiné les moyens de faire progresser les relations bilatérales entre les deux pays, en particulier aux niveaux économique et commercial, à la lumière des efforts égyptiens pour améliorer le climat des affaires, d'encourager le secteur privé et attirer les investissements étrangers directs, basant sur l'infrastructure moderne et intégrée dont l'Égypte bénéficie.

Ils ont également discuté d'un certain nombre de dossiers liés aux problèmes régionaux et aux crises subies par plusieurs pays de la région, où M. le Président a affirmé que le principe établi du règlement des crises dans la région est de parvenir à la stabilité en reprenant le concept et les piliers de l'État national avec le soutien des institutions étatiques.

C'est ce qui renforce les capacités de leurs armées nationales et de leurs gouvernements centraux, ce qui compromettrait les activités des groupes et organisations extrémistes qui altèrent les capacités des peuples.

Pour sa part, le chancelier autrichien a loué les efforts appréciés de l'Égypte dans la lutte contre le phénomène de l'immigration illégale, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste, et dans le développement du discours religieux, ce qui consolide le rôle régional efficace et influent de l'Égypte sous la direction du Président Al-Sissi, concernant la diffusion de la culture de tolérance, de coexistence, d'acceptation d'autrui, et du respect de la liberté de croyance.

Ils ont également échangé les points de vue sur les développements les plus importants de la cause palestinienne, et les moyens de relancer le processus de paix sur la base des références internationales, ainsi que les efforts égyptiens pour consolider le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, et sa reconstruction, au profit des palestiniens.

On a abordé aussi la question du barrage de la Renaissance, où M. le Président a souligné la haute priorité que l'Égypte attache à ses droits historiques sur les eaux du Nil, s'agissant d'une cause existentielle, nécessitant que la communauté internationale déploie tous les efforts possibles pour parvenir à un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage, de manière à préserver la sécurité de l'eau en Égypte, à la lumière de ce qui a été inclus dans la déclaration présidentielle publiée par le Conseil de sécurité des Nations Unies concernant le barrage.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré le premier ministre britannique, Boris Johnson, en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a apprécié les efforts égyptiens déployés pour parvenir à des solutions politiques pour les différentes crises survenues au Proche-Orient, et pour restaurer enfin la stabilité et la sécurité dans la région.

M. Rutte a tenu ses propos lors d'une rencontre avec le président Abdel Fattah Al-Sissi en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow.

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations entre les deux pays dans les domaines d'intérêt commun, notamment les échanges commerciaux, le tourisme et la migration, et sur la coopération établie dans le domaine de la gestion de l'eau, ainsi que sur les moyens de tirer profit de l'expérience néerlandaise dans les projets liés aux systèmes d'eau, d'irrigation et d'agriculture.

Les moyens de renforcer la coopération entre le canal de Suez et le port de Rotterdam, et de promouvoir la coopération tripartite entre l'Egypte et les Pays-Bas en Afrique, à la lumière de l'intérêt commun à soutenir le développement dans le continent noir ont fait l'objet d'examen lors de la rencontre.

Al-Sissi et Rutte ont aussi évoqué la possibilité d'installer des investissements néerlandais en Egypte à la lumière de l'atmosphère propice pour l'investissement dans le pays qui est considéré comme le portail d'exportation vers le continent africain.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeibah en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré le premier ministre libanais Najib Mikati en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré le premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow.

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré M. Najib Mikati, Premier ministre libanais, lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow.

Al-Sissi rencontre à Glasgow la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré la Chancelière allemande Angela Merkel, lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré le premier ministre koweïtien, cheikh Sabah el-Khaled en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré le président arménien, Armen Sarkissian à Glasgow en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow.

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré le Président Félix Tshisekedi, Président de la République démocratique du Congo, lors de la Conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow.

les deux Chefs ont exprimé leur satisfaction du niveau distingué des relations bilatérales entre les deux pays frères, que ce soit au niveau de la coordination et de la consultation politique, ou au niveau de la coopération économique, qui a récemment connu un essor, sans précédent, dans l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays.

De sa part, M. le Président congolais a également remercié SE M. le Président Al-Sissi, pour le soutien continu de l'Égypte à son pays, lors de cette phase importante de son histoire, étant un modèle de coopération, de coordination et de soutien mutuel entre les pays africains.

Outre, M. le Président Al-Sissi a loué les efforts déployés par la RDC, au cours de sa présidence de l'Union africaine, pour réaliser les aspirations de développement du continent africain, ainsi que pour promouvoir ses questions et positions dans les forums internationaux, en plus de ses efforts appréciés pour régler la question du barrage de la Renaissance.

Son Excellence a affirmé la position ferme de l'Égypte sur cette question, ainsi que sa vision de s'engager activement dans les négociations, visant à parvenir à un accord juridiquement contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage, sous l'égide de l'UA, conformément à la déclaration présidentielle publiée par l'ONU et le Conseil de sécurité à cet égard.