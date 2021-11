Madagascar: Pétanque / Championnat d'Afrique - Cap sur Ouagadougou via Paris

Les boulistes malgaches sont finalement partis hier pour le championnat d'Afrique qui durera du 4 au 8 novembre au Burkina Faso.

Un itinéraire inédit car les cinq membres de la délégation ont pris l'avion d'Air France pour Paris avant de rallier Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Mais l'essentiel est fait, la participation à ce sommet africain n'était pas évidente il y a une semaine. Il a donc fallu l'implication du ministère de la Jeunesse et des Sports qui s'est engagé à payer les frais du voyage, non sans une certaine appréhension, pour ne rappeler que les impayés lors du déplacement au Togo et en Chine avancés, on le sait par le regretté Dolys Randriamarohaja, et qui n'ont pas été jusqu'ici, remboursés par le MJS. Et on ne parle même pas de continuité de l'État car à l'époque, Rosa Rakotozafy était déjà la DGS.

Aujourd'hui et avec l'assurance du nouveau ministre Hawel Mamod'Ali, l'agence de voyage a offert les billets. Et c'est mieux pour tout le monde. Haja, Avotra, Denis et Vazaha sont fin prêts pour cette belle aventure sous la houlette du coach en l'occurrence l'ancien champion de Madagascar Tôta. Leur mission est simple, ramener le titre africain qui nous a déjà réussi à plusieurs reprises, notamment avec Dolys, Bema et Tonnere. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.