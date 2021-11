Sénégal: Industries extractives - Macky Sall préconise un Code minier à l'échelle continentale

Afin de mieux tirer profit de l'industrie minière, le Chef de l'État prône une harmonisation des législations nationales à l'échelle continentale. Il présidait la 6e édition du Salon international des mines du Sénégal.

Le Président Macky Sall a préconisé, hier, à Dakar, un Code minier africain par l'harmonisation des législations nationales en raison des enjeux majeurs qui s'attachent à ce secteur. Le secteur minier est reconnu comme un des piliers de la croissance économique. « Il est hautement souhaitable que les pays harmonisent leur législation en matière d'extraction minière à défaut d'avoir un Code minier continental », a-t-il affirmé. Macky Sall présidait l'ouverture de la 6e édition du Salon international des mines du Sénégal.

Le Chef de l'État a estimé que l'Union africaine devrait porter ce combat. « Ces efforts doivent être portés à l'échelle continentale par la mise en œuvre accélérée de la vision minière de l'Union africaine en vue de parvenir à un large consensus favorisant une mobilisation de l'ensemble des parties prenantes d'un développement harmonieux et intégré du contenu local », a-t-il insisté, soulignant que cela pourrait éviter une concurrence ruineuse entre les États.

Macky Sall s'est dit heureux de noter une prise de conscience de plus en plus affirmée sur le plan sous-régional et continental sur la nécessité d'harmoniser les législations nationales africaines en vue d'une meilleure rémunération des ressources naturelles avec l'implication de tous les partenaires. Il a donné l'exemple de la Cedeao et de l'Uemoa qui ont adopté une loi-modèle sur l'exploitation minière et le développement des ressources minérales. En même temps, le Président Sall a invité les acteurs étatiques et non étatiques à poursuivre les efforts dans la gouvernance transparente de l'industrie minière. « Les mines sont une source de richesses et de prospérité pour autant que leur exploitation soit régie et encadrée de façon équilibrée, protégeant à la fois les droits de l'investisseur et les intérêts des populations locales. Cet équilibre est fondamental parce qu'il conditionne la justice et l'équité nécessaire à une prospérité partagée. Autrement, quand les contrats miniers sont déséquilibrés ou les pratiques d'exploitation sont illégales, les ressources minières engendrent des impacts socioéconomiques néfastes, voire une instabilité et une déstabilisation des pays », a dit Chef de l'État. Il a invité également à la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel permettant l'épanouissement d'un écosystème local capable de s'insérer dans la chaine de valeur de l'industrie minière.

Création d'emplois locaux pérennes

Donnant l'exemple du Sénégal, Macky Sall a indiqué que la Constitution de mars 2016 proclame que les ressources naturelles appartiennent au peuple et non à l'État. À son avis, cette souveraineté doit s'exercer dans l'intérêt du développement national. « Ce cadre constitutionnel fixé, nous avons mis en place une exigence de transparence et d'inclusion en matière d'exploitation minière », a-t-il déclaré, rappelant que le contenu local occupe une place essentielle dans le secteur des hydrocarbures, car tout investisseur désirant intervenir comme sous-traitant, prestataire de services ou fournisseur a l'obligation de créer une société de droit sénégalais, d'ouvrir le capital aux investisseurs nationaux et de recruter un pourcentage déterminé de personnel local.

Le Chef de l'État a estimé que la mise en œuvre optimale du contenu local permettra aux entreprises nationales de saisir les opportunités d'affaires qu'offrent les chaines de valeur minière, pétrolière et gazière et favorisera la création d'emplois locaux pérennes, le transfert de technologie et la formation de ressources humaines de qualité. Elle permettra également aux communautés locales de bénéficier d'opportunités économiques y compris comme sous-traitant. Toutefois, Macky Sall a précisé que l'esprit du contenu local, c'est aussi d'offrir aux entreprises minières, pétrolières et gazières la possibilité de trouver sur place des produits et services de qualité à des prix compétitifs leur permettant de faire des économies. D'où son appel aux opérateurs locaux à relever le défi de la qualité, de la compétitivité et le respect des délais contractuels.

Insistant sur la qualité des ressources humaines dans l'industrie minière, le Président Sall a affirmé qu'elles sont essentielles dans la négociation des accords souvent complexes, la recherche et l'exploitation. Il s'est félicité de la présence massive des femmes dans les industries extractives et a appelé à ce que l'on tienne compte de leur situation spécifique.

Cette 6e édition du Salon international des mines, organisée en partenariat avec la société « Ametrade Limited », a comme pays invité d'honneur le Maroc. Pendant trois jours (du 2 au 4 novembre 2021), plusieurs sociétés et pays vont débattre du thème : « Promotion du contenu local, levier de développement socioéconomique du secteur extractif » et partager leurs expériences dans l'industrie minière.