Sénégal: Insertion professionnelle des femmes au Sénégal - Le 3FPT et ONU Femmes mutualisent leurs efforts

Le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) et Onu Femmes ont signé un protocole d'accord dont l'objectif est d'accroître la contribution des femmes dans l'économie sénégalaise à travers le renforcement des capacités.

La collaboration permettra l'identification et la formation des femmes entrepreneures dans les secteurs prioritaires que sont l'agriculture résiliente aux changements climatiques, l'énergie renouvelables, l'élevage et l'artisanat. Mame Aby Seye, directrice générale du 3 FPT constate qu'il est «primordial de reconnaître le rôle non seulement économique, mais aussi politique des femmes sénégalaises. C'est pourquoi ONU Femmes et le 3FPT ont à cœur de consolider le rôle des femmes dans la prise de décisions politiques, et donc d'appuyer le renforcement de capacité en leadership et participation politique, volet à part entière du dispositif imaginé entre nos deux structures».

Dans un premier temps, Onu Femmes s'engage à identifier les organisations de femmes porteuses de projets dans les secteurs cibles. Tous les projets qui auront de réels besoins en financements seront transmis à 3FPT sur la base de ses critères. Mame Aby Seye assure que le 3FPT travaillera en étroite collaboration avec ONU Femmes. Dans le cadre du partenariat, des actions conjointes seront menées. Celles-ci tournent entre autres autour du renforcement des Femmes Entrepreneurs en passation des marchés publics en vue de leur faciliter l'accès à la commande publique, en entrepreneuriat et gestion commerciale.