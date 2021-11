Algérie: ANP - Arrestation de 4 éléments de soutien aux groupes terroristes

Alger — Des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP) ont appréhendé quatre éléments de soutien aux groupes terroristes et détruit cinq bombes de confection artisanale à Skikda et Tébessa ainsi qu'une casemate pour groupes terroristes à Chlef dans des opérations distinctes à travers le territoire national durant la période allant du 27 octobre au 2 novembre 2021, selon un bilan opérationnel de l'ANP rendu public mercredi par le ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de leurs nobles missions de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menace, des détachements et des unités de l'ANP ont mené, du 27 octobre au 2 novembre 2021, plusieurs opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos Forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays", précise la même source.

Dans le contexte des opérations de lutte contre la criminalité organisée et "dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2ème et 3ème Régions militaires, 9 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogues via les frontières avec le Maroc, s'élevant à 16 quintaux et 66 kilogrammes de kif traité, tandis que 35 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 100631 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres RM".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, 194 individus et saisi 21 véhicules, 178 groupes électrogènes, 112 marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 3,5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande", indique la même source, ajoutant que "16 autres individus ont été arrêtés, 14 fusils de chasse et 22 737 unités de différentes boissons ont été saisis à Ghardaïa, Laghouat, Biskra, Tizi-Ouzou, Tébessa, Mascara, Boumerdes et Tissemsilt".

Dans un autre contexte, les Garde-côtes "ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 118 individus à bord d'embarcations de construction artisanale", relevant que "143 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à El-Tarf, Tamanrasset, Tlemcen, Djanet, Béchar et El-Oued".