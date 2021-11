Sénégal: Ligue de football Pro - Tirage Saison 2021-2022 - Le calendrier des championnats dévoilé ce mercredi

En prélude à l'ouverture de la saison, la Ligue sénégalaise de football professionnel va procéder, ce mercredi 3 novembre, à son siège, au tirage au sort du calendrier des champions nationaux et arrêter les dates de la saison 2021-2022 qui démarre officiellement le 20 novembre prochain.

En prélude de la nouvelle saison des championnats professionnels la saison 2021-2022, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) va procéder ce mercredi 3 novembre au tirage au sort du calendrier des combats. Mais aussi arrêter les dates de compétition de Ligue 1 et de la Ligue 2.

Le coup d'envoi du marathon sera donné le 20 novembre prochain. Pour le championnat de l'élite, elle lance la course à la succession de Teungueth FC, champions en titre. Pour son retour à la compétition africaine, le club rufisquois n'est pas parvenu cette année à aller plus loin que le stade des préliminaires et a été écarté dès le premier tour par l'Asec Mimosa d'Abidjan.

En Coupe de la Confédération, le représentant du football sénégalais, Diambars FC n'a pas non plus réussi à atteindre le dernier tour des préliminaires.

Après avoir écarté les Guinéens de Wakrya (3-0), les Académiciens avaient buté face aux Nigérians de Eyimba Fc. Pour cette saison, Guédiawaye FC et la Linguère de Saint Louis qui ont accédé l'élite. Ces clubs rejoignent le champion en titre, Teungueth, Diambars Fc, Jaaraf, Casa Sports, As Pikine, As Douanes, Dakar Sacré-Cœur, Mbour Petite côte, le CNEPS, Ndiambour et Us Gorée.

Le Stade de Mbour et Niary Tally sont relégués en L2. Deux autres clubs retrouveront cette Ligue 2. Il s'agit d'Oslo FA et Walidane.