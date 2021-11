Cameroun: Campagne nationale de vaccination - Mobilisation pour le troisième tour

Le Programme élargi de vaccination travaille à amener le plus grand nombre de personnes à adhérer à l'opération qui démarre le 17 novembre prochain.

L'hésitation vaccinale reste pour le Programme élargi de vaccination (PEV), l'un des obstacles à l'atteinte des objectifs. Pourtant, d'ici décembre 2021, l'institution ambitionne de faire vacciner au moins 1,8 % de la population, soit 500 000 doses de vaccin à administrer. Les 24 et 25 octobre derniers, s'est tenu à Kribi, un briefing des médias nationaux sur la troisième campagne d'intensification de vaccination contre le Covid-19 qui se déroulera du 17 au 21 novembre prochain.

Au cours des travaux de deux jours, il a été question de présenter les contours de ce troisième tour de la campagne nationale, après les deux premières aux mois d'avril et de juillet 2021, mais également de répondre aux préoccupations des journalistes sur la vaccination.

A la suite des échanges, il est ressorti que les populations ont plusieurs incompréhensions sur les différents vaccins proposés. Lesquelles sont nourries par les informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux, entretenant une réelle méfiance. Pour le PEV, la lutte contre le Covid-19 concerne tout le monde. Il compte ainsi poursuivre le renforcement et la sensibilisation, à travers la diffusion par tous les canaux de bonnes informations sur le vaccin et sur la vaccination.

Au regard du nombre de cas confirmés (plus d'un million) et de la couverture vaccinale (seulement 1,1% des personnes cibles vaccinées) au 24 octobre 2021, la situation reste préoccupante. « Cette campagne vient en appui de ce qui se fait tous les jours dans les 244 sites de vaccination déployés sur l'ensemble du territoire national. La dernière campagne nous a démontré qu'il y a une plus-value dans l'organisation d'une campagne de masse », a reconnu Yaouba Djaligue, chef d'unité communication et mobilisation sociale au PEV.

Ainsi, le PEV s'emploie à intensifier son plan de communication. « Nous avons eu droit à un briefing des médias nationaux. Nous en aurons également un autre avec des médias de proximité du niveau régional. Il y a deux semaines, les radios du pays ont vu leurs capacités renforcées dans l'animation des questions autour de la vaccination contre le Covid-19.

Cela nous a permis de les contractualiser et de diffuser les messages sur la vaccination », a poursuivi Yaouba. De même, une série de réunions de plaidoyers entamée va se poursuivre au niveau central, régional, avec l'implication des gouverneurs des dix régions. Une autre réunion impliquant les préfets, sous-préfets et maires est prévue. « Nous avons également la mobilisation sociale qui permet d'aller dans les groupes organisés comme les entreprises, les institutions, pour leur parler du bien-fondé de la vaccination et les convaincre de se faire vacciner. Nous espérons que nous aurons un résultat plus satisfaisant », a souhaité Yaouba Djaligue.