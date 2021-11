Cameroun: Violences basées sur le genre - La « Grande muette » en parle

Une formation a été organisée, les 1er et 2 novembre derniers à Yaoundé, à l'initiative du ministère de la Défense et du Centre des Nations unies pour les droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique centrale.

Les violences basées sur le genre (VBG) ont augmenté ces dernières années du fait du contexte sécuritaire dans certaines régions du pays. Ce constat a été fait les 1er et 2 novembre derniers à Yaoundé par les participants à l'atelier de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité sur cette question. Les travaux ont été organisés par le Centre des Nations unies pour les droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique centrale.

Ceci, en partenariat avec Onu-Femmes et le Fonds des Nations unies pour la population, le ministère de la Défense et le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Représentant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-Colonel Huguette Mvogo a présenté un aperçu de la situation sécuritaire du pays. « Au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, les irrédentistes continuent de perpétrer des exactions contre les populations civiles et mêmes les forces de défense et de sécurité.

A l'Extrême-Nord, les incursions de la secte terroriste Boko Haram sont maîtrisées », a-t-elle indiqué. En ajoutant que ces foyers de tension ont exacerbé les VBG. D'où la nécessité de renforcer la qualité des interventions des forces de défense et de sécurité et de les impliquer davantage dans la prévention de ce mal. 40 parmi eux, issus du ministère de la Défense, de la Gendarmerie nationale et de la délégation générale à la sûreté nationale sont ainsi formés.

Cette formation de deux jours participe de la volonté des différentes parties prenantes d'apporter une réponse « globale, indivisible et multisectorielle » à ce problème, d'après le lieutenant-Colonel Huguette Mvogo. D'autant plus que les violences basées sur le genre ciblent toutes les catégories de la population, avec une emphase sur les femmes et les jeunes filles, du fait de leur vulnérabilité.