Afrique: Covid-19 - L'hypothèse d'une troisième dose de vaccin exclue au Congo

Depuis un mois, le Congo subit de plein fouet la troisième vague du coronavirus, marquée par la hausse des contaminations et des décès. Dans l'opinion, on parle déjà d'une éventuelle troisième dose de vaccin. Interrogé par les sénateurs, le 2 novembre, lors de la 29e prorogation de l'état d'urgence sanitaire, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a signifié que de l'avis des experts, cette hypothèse n'est pas encore envisagée.

Devant les sénateurs, le ministre de la Santé et de la Population a soutenu qu'actuellement la situation épidémiologique s'avère préoccupante au regard de la progression de la pandémie. Se référant aux dernières données statistiques sur la situation épidémiologique, Gilbert Mokoki a indiqué qu'octobre a été le mois le plus sombre depuis le début de la pandémie au Congo en termes de contaminations et de décès.

« Du 1er au 25 octobre 2021, nous avons enregistré 59 morts liés à la pandémie. Entre le 22 et le 25 de ce mois, il y a eu 425 nouvelles infections, faisant neuf décès supplémentaires. Du 25 au 28 octobre, cependant, plus d'une vingtaine de nos compatriotes ont été emportés par la pandémie. C'est pour dire que la situation devient très préoccupante. Le Congo compte à ce jour 258 décès liés à la covid-19 », a détaillé le ministre de la Santé et de la Population.

Toutefois, Brazzaville demeure l'épicentre de la maladie avec 2 446 nouvelles infections dont 90 sujets sont hospitalisés; 49 sous assistance respiratoire et 1057 sont suivis à domicile. A Pointe-Noire, second foyer de la maladie, a renchéri Gilbert Mokoki, 114 personnes sont hospitalisées dans la même période dont 73 sous oxygène et 947 en train d'être suivies à domicile. Quelques nouvelles infections sont détectées dans d'autres départements. Le variant indien, dit Delta, est le plus actif sur le terrain mais la vaccination demeure l'unique moyen pour contrer et/ou freiner la propagation de la maladie.

La troisième dose de vaccin n'est pas encore à envisager

Pour briser au plus vite la chaîne de contamination, le gouvernement a lancé, il y a peu, l'opération « Coup de poing ». A cet effet, des dispositions techniques nécessaires sont prises dans la sensibilisation en vue de pousser la population à se faire vacciner massivement. L'objectif, à terme, est de vacciner 750 000 personnes en 45 jours, question de garantir une immunité collective de 20% à l'issue de l'opération. Ce qui fait que depuis le début de l'opération, lancée il y a quelques jours, la courbe de contamination a chuté, passant 18,5% au mois d'octobre, à 5,6% à ce jour, selon le ministre de la Santé.

« En Chine ou en Russie d'où nous avons acquis ces vaccins, la troisième dose de vaccin est autorisée et l'a été par rapport au contexte. Mais en ce qui concerne le Congo, le comité d'experts qui s'est réuni, a estimé que cette hypothèse n'est pas encore envisageable au stade actuel de la pandémie », a souligné Gilbert Mokoki.

S'exprimant à l'occasion, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a souhaité que des mesures plus sévères soient renforcées au niveau des aéroports Maya-Maya de Brazzaville et Antonio-Agostinho-Neto à Pointe-Noire. Il a plaidé aussi pour que le prix du test PCR soit réduit pour les Congolais venant de l'étranger.

Défendu par le ministre de la Justice, Aimé Ange Wilfrid Bininga, le projet de loi portant prorogation pour la 29e fois de l'état d'urgence sanitaire a été adopté après de légers amendements.