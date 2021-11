Congo-Brazzaville: ZES d'Ignié - Bientôt une usine de production de ciment colle

La société équato-guinéenne Binto s.a, spécialisée dans la fabrication de ciment colle, envisage de s'installer dans la Zone économique spéciale (ZES) d'Ignié.

L'annonce a été faite, le 3 novembre à Brazzaville, au cours d'une séance de travail entre le ministre en charge des Zones économiques spéciales (ZES) et de la Diversification économique, Emile Ouosso, et une délégation de la société équato-guinéenne Binto s.a, conduite par le porteur du projet Honorato Evita Oma. Un projet co-financé par la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC), la Banque postale du Congo et la BSCA.

« Le chef de l'Etat veut des investissements privés directs au Congo. Et les ZES ont été créées comme levier pour industrialiser le pays. A ces ZES a été ajoutée à notre ministère la diversification économique. C'est à ces deux titres que nous négocions depuis trois mois avec Binto, une société équato-guinéenne qui fabrique du ciment colle. Donc c'est la coopération sud-sud qui a répondu à notre appel », a fait savoir Emile Ouosso. Et d'ajouter : « L'entreprise est prête et veut aller très vite. Elle sera installée rapidement dans la ZES d'Ignié ».

Après la société Arise, la société Binto s.a. entend investir dans la ZES d'Ignié. Spécialisée dans la fabrication du ciment colle, cette société s'est montrée, par la voix du porteur de ce projet, « impatiente » pour l'implantation d'une usine, grâce aux multiples avantages qu'offre le Congo à travers la loi portant création des ZES.

Autres raisons : la présence des infrastructures de base à l'instar des routes bitumées, l'eau et l'électricité, les avantages fiscaux douaniers, mais aussi la présence des gisements de sable fin qui constitue la principale matière première pour la fabrication du ciment colle.

Au cours de cette séance de travail, la délégation de ladite société a présenté le rapport de sa réunion, tenue la veille, avec la BDEAC, la Banque postale du Congo et la BSCA. Une présentation technique du projet et du plan de financement, ainsi que la présentation des avantages qu'offre une ZES ont été faites à cette occasion. « Le tour de table a été fait avec leurs banquiers. De ce côté, tout est déjà prêt. Il reste à sélectionner un site à Ignié pour pouvoir installer leur usine », a relevé le ministre des ZES.

Cette délégation qui séjourne du 1er au 5 novembre en terre congolaise visitera, avec les techniciens du ministère ainsi que ceux du Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics (BCBTP), la ZES d'Ignié pour faire des prélèvements de sol en vue de l'implantation de cette usine.

« Si nous arrivons ici pour investir, nous aurons beaucoup d'avantages. Au lieu de payer un terrain, puisque nous sommes prêts à payer un terrain et aujourd'hui nous reportons cette décision, avec des avantages que vient de dévoiler 'le ministre' [NDLR]. Raison fondamentale que nous avons choisi le Congo pour externaliser nos activités vers les autres pays de la sous-région comme la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, l'Angola et le Cameroun », a fait savoir le chef de la délégation.

« Accompagner ce type d'investissement »

Pour échapper au tout-pétrole, le Congo a instauré une politique libérale en vue de diversifier son économie à travers tous les secteurs, principalement le secteur agricole.

Dans le cadre de la politique des ZES, une batterie de mesures a été érigée afin de permettre à une société qui s'installe de bénéficier, entre autres, d'un taux zéro sur l'impôt sur les sociétés pendant dix ans, un taux zéro sur la TVA, un taux zéro sur l'importation de l'équipement, des matières premières, des pièces détachées, un taux zéro sur les impôts de son personnel expatrié, un taux zéro pour exporter en zone Cémac. Des avantages prévus par la loi, qui font également office de mesures incitatives pour favoriser l'éclosion des ZES au Congo.

Et le ministre des ZES de conclure : « Les banques qui sont au courant de ces mesures vont améliorer leur approche de financement des entreprises, même les banques commerciales. Parce que les banques commerciales sont souvent réticentes à financer l'investissement qui est du long terme sur les ressources, les dépôts à vue, des clients. Sauf les banques à vocation de développement comme la BDEAC, la Banque postale du Congo qui sont des banques d'investissement. Les banques ont des lois et elles devraient être plus à l'aise lorsqu'un client s'approche d'elles pour demander un financement sur les bases d'une installation dans la ZES ».