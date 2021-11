Congo-Kinshasa: Enjeux climatiques de l'heure - COP26 - Félix Tshisekedi appelle à la protection du patrimoine climatique du pays

Intervenant à la tribune de la 26ème Conférence des parties pour l'amélioration du climat, la COP26, le Chef de l'Etat congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a lancé, mardi 2 novembre 2021, un appel aux leaders mondiaux réunis à Glasgow, en Ecosse, à mettre en œuvre les ressources nécessaires en vue de la protection du patrimoine naturel de la RDC qui constitue une solution incontournable à la crise climatique que traverse la planète.

«La République Démocratique du Congo, mon pays, avec ses massifs forestiers, ses tourbières et ses ressources en eau et en minerais stratégiques, se présente comme un pays solution à la crise climatique. C'est pourquoi, j'appelle les leaders et décideurs du monde entier à agir ensemble, main dans la main afin que nous puissions protéger ce patrimoine naturel essentiel à la survie de l'humanité», a déclaré Félix Tshisekedi à la tribune de la COP26.

Le bassin du Congo contient la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, qui est cruciale pour la régulation du climat mondial. Et, additionnant les forêts - les tourbières - et autres réserves en carbone que renferme le Bassin du Congo, tous les points de vue s'accordent qu'il s'agit là du deuxième poumon de la planète.

Des estimations récentes suggèrent que le bassin du Congo séquestre plus de 60 milliards de tonnes de carbone, bien plus que toutes les forêts tropicales de l'Amazonie et de l'Asie réunies. Une étude de plus qui démontre l'impact stratégique qu'incarne le bassin du Congo en général, et de sa partie se trouvant en RDC en particulier, comme l'a peint le Président de la RDC.