Congo-Kinshasa: Linafoot - Willy Mandala abandonne la Renaissance du Congo !

Incroyable mais vrai, Willy Mandala n'est plus président du FC Renaissance du Congo. Le successeur de l'Evêque Pascal Mukuna, démocratiquement élu il y a deux mois et 10 jours au cours d'une assemblée générale extraordinaire et élective, a démissionné de ses fonctions dans une lettre adressée au président de la Fédération congolaise de football association (Fecofa).

L'équipe de "Bana Fibo" qui ne se retrouve pas jusque-là dans cette 27ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), devra donc tout refaire.

Dans sa lettre, Willy Mandala évoque une seule raison : des sérieux conflits au sein de l'équipe qui ne lui permettent pas de gérer la maison selon ses valeurs. L'homme de deux mois à la tête de Renaissance du Congo remercie l'ensemble des personnes qui ont cru en lui et qui lui ont fait confiance le jour de son élection quand bien-même le destin a aussitôt décidé autrement.

En attendant l'organisation de nouvelles élections dans un bref délai, Willy Mandala dit qu'il continue d'expédier les affaires courantes, et aussi faciliter l'organisation de ces nouvelles élections qui éliront son successeur. Il souhaite à tous les acteurs de l'équipe : joueurs, membres du staff technique et supporteurs une poursuite fructueuse des activités.

Au président de la FECOFA Donatien Tshimanga Mwamba, le désormais ex-président du FC Renaissance du Congo lui demande de prendre en compte sa démission pour l'actualisation de l'ensemble des dossiers qui concerne le club.

Voici l'intégralité de sa lettre : « Messieurs les présidents,

J'ai le regret d'informer par la présente l'ensemble des instances footballistiques de la République Démocratique du Congo de ma démission du FC Renaissance du Congo en tant que président, à partir de ce jour. Je me remets à l'évidence que l'environnement de désaccord dans lequel le club évolue ne me permettra pas de le gérer selon mes valeurs et objectifs fixés lors de mon élection en août 2021. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont cru en moi lors de l'élection. Je reste bien évidement à la disposition du comité pour permettre ma succession aux fonctions de président, et souhaite à l'ensemble des dirigeants, joueurs staff et supporters une poursuite fructueuse des activités. Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte cette information pour l'actualisation de l'ensemble des dossiers qui concerne le club.

Veuillez recevoir, Messieurs les présidents, mes plus sincères salutations ».

Pour rappel, Willy Manda avait été élu président du FC Renaissance du Congo le samedi 21 août 2021, succédant à l'Evêque Pascal Mukuna à la tête de cette équipe depuis 7 ans. Et lui n'a fait que deux mois.

Il laisse l'équipe à la 17ème place avec 3 points en 5 matches joués, dont trois nuls et 2 défaites.