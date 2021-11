Congo-Kinshasa: La culture au top Freddy Tsimba a présenté le Film "Système K" au centre culturel Andrée Blouin

Réalisé par le Célèbre Réalisateur Français, René Baret, "Système K" est un film propre à Freddy Tsimba, qui a été tourné à Kinshasa, par des Artistes Sculpteures, plasticiens voulant montrer les réalités du pays ainsi que la stigmatisation dont ils sont victimes.

C'est le Centre Andrée Blouin situé dans la commune de Kintambo qui a servi de cadre, le samedi 30 octobre dernier pour une conférence de présentation du film "Système K". Présidé par l'artiste congolais Freddy Tsimba, cette conférence a connu plusieurs étapes dont, l'exposition de son film.

Réalisé par René Baret, "Système K" est un film qui véhicule un message fort démontrant des faits sociaux et des réalités macabres de la République Démocratique du Congo, en général et de la Ville de Kinshasa, en particulier.

Faisant allusion aux atrocités de l'Est du pays, des pénuries d'eau et du courant, le phénomène Kindoki et tant d'autres, tels sont les points forts contenus dans ce film, œuvre de l'artiste sculpteur et plasticien congolais. « Notre seul moyen par lequel nous pouvons nous exprimer nous artistes c'est par notre art ; c'est pourquoi nous avons tourné ce film pour passer notre message sur ce que nous vivons au Congo », confirme-t-il.

Dans ce même film, les acteurs qui sont généralement les hommes de l'art plastique et ou sculpture. A travers leurs œuvres, ces derniers ont aussi clamé la manière à laquelle ils sont traités dans la société. Sans aucune aide ou rescousse, ce film était réalisé et produit par les moyens de bord de l'artiste Freddy Tsimba, qui a, par la suite, lancé un appel aux autorités culturelles du pays de se souvenir d'eux et d'encadrer les jeunes qui aspirent à ce beau métier.

Par ailleurs, les responsables du Centre Culturel Andrée Blouin mettent à la disposition de celui qui veut bien avoir ce film gratuitement. Il n'est pas vendu mais, il se donne gratuitement au siège du centre culturel Andrée Blouin.