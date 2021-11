Cameroun: Ligues régionales de la Fecafoot - De nouveaux élus

Les scrutins d'hier sur l'ensemble du territoire se sont déroulés sans heurts et ont permis de désigner les délégués à l'assemblée élective.

L'atmosphère quelque peu tendue du week-end dernier laissait présager quelques doutes sur la tenue du vote dans la Ligue régionale de football du Sud-Ouest. Notamment de la part d'Henri Njalla Quan Junior, candidat à la présidence. Opposé à Ndive Molungu Thomas, il va finalement l'emporter de deux petites voix (17 voix pour 15 voix contre).

Uniques candidats en lice et sans surprise, Mohamadou Abbo, Sadou Yaouba et Léon Aimé Zang prennent les rênes des ligues régionales de l'Adamaoua, du Nord et du Centre. Des exécutifs élus au même titre que les délégués des ligues régionales à l'assemblée générale fédérale élective du 11 décembre prochain. 116 candidats étaient en lice pour 60 places en jeu (soit six par ligues régionales). Au moment où nous mettions sous presse, Seidou Mbombo Njoya (Ouest), Jacques Yoki Onana (Centre) faisaient partie des délégués élus.

Dans la région du Littoral, on s'attendait à un match serré entre Doumbe Essombe, Justin Bejedi Ndame et Robert Louis Bekek, les trois candidats en lice. Le scrutin d'hier a tourné plutôt à la démonstration et au plébiscite de Robert Louis Bekek. Ce dernier a été élu à l'unanimité des votants (40 voix pour 0 voix contre) et prend la succession d'Emmanuel Loga décédé en janvier 2021.

La journée d'hier a également été le théâtre de quelques reconductions. C'est le cas de François Kouedem, victorieux de Joseph Feutcheu dans la région de l'Ouest. Même cas de figure dans le Nord-Ouest avec la victoire Mbigha Njah Felix à la suite au récent désistement de Chi Ivo de l'actuel processus électoral en cours. La belle image de ces joutes électorales a été l'accolade entre Hermann Romeo Mengue et Celine Eko Mendomo, les deux postulants à la tête de ligue régionale du Sud. Au final, Celine Eko Mendomo a été reconduite (17 voix pour, 10 voix contre).

Selon le chronogramme officiel établi par la commission électorale de la Fecafoot, après leur dépôt, l'examen des éventuels recours est fixé au 4 novembre 2021. La publication de l'intégralité des listes des élus des ligues régionales est prévue trois jours plus tard.