Cameroun: « Une opportunité de placements pour les investisseurs »

Danielle Cécilia Bunduku-Latha, secrétaire général de la Cosumaf.

Comment procède-t-on à la structuration d'une obligation verte et/ou sociale ?

La structuration d'une obligation verte et/ou sociale passe par trois étapes principales. L'identification des projets : dans le document d'information préparé avec une société de bourse, l'émetteur fait une description claire et précise des types de projets, avec une présentation claire des avantages environnementaux ou sociaux anticipés. Il y a, en outre, la revue indépendante. Un organisme de certification indépendant donne les assurances concernant l'impact environnemental et/ou social positif des projets à financer.

Et enfin, l'instruction du dossier de demande de visa par les services de la Cosumaf. Un dossier comprenant notamment un document d'information relatif au projet d'émission d'obligations vertes, sociales ou durables par appel public à l'épargne doit être soumis pour visa à la Cosumaf, conformément à la réglementation applicable sur le marché financier de l'Afrique centrale. Il faut toutefois rappeler que la Cosumaf ne se prononce pas sur les aspects environnementaux ou sociaux de l'émission. Elle s'appuie sur les conclusions du ou des prestataires externes indépendants.

Quel potentiel représentent des obligations vertes et sociales pour le marché financier de l'Afrique centrale ?

L'émergence d'émissions d'obligations vertes et/ou sociales sur le marché financier de la Cemac permettrait notamment d'encourager une transition écologique, sociale et durable ; de créer et développer un marché d'obligations pour financer des projets répondant aux besoins environnementaux et sociaux et aux impératifs de développement durable de la Cemac ; d'allouer davantage de fonds aux projets ayant un impact environnemental et/ou social positif.

Pour les émetteurs des pays en développement, de renforcer leur politique environnementale, sociale et gouvernementale.

Pensez-vous que ces instruments financiers constituent un vecteur de développement du marché financier unifié de l'Afrique centrale ?

Le marché financier offre une plateforme de levée de fonds à long terme pour les acteurs à besoin de financements et une opportunité de placements pour les investisseurs. Les obligations vertes et/ou sociales s'inscrivent dans ce contexte de développement et de dynamisation du marché financier de l'Afrique Centrale, car elles permettraient de densifier les flux de capitaux privés venant notamment des pays développés et finançant des projets vers dans les pays de la Cemac.