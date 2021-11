Cameroun: Promotion du tourisme local - Un guide nommé « TourCMR »

Le ministre d'Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari a présidé hier à Yaoundé, la cérémonie de lancement de cette application.

Les délégations attendues au Cameroun dans le cadre de la CAN TotalEnergies 2021 n'auront pas à se triturer l'esprit pour retrouver un hôtel, un site touristique, un restaurant, etc. Il leur suffira de télécharger sur leurs smartphones l'application mobile « TourCMR » pour avoir accès à toutes les informations utiles. La cérémonie de lancement de cette nouvelle application bilingue a été présidée hier à Yaoundé, par le ministre d'Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari.

Conçue par la start-up Nchimsy Teq, cette application est disponible et téléchargeable en ligne sur les plateformes « Google Play Store » et « Apple Store ». Au cours de la présentation faite par le promoteur, Bryan Pennwoya, l'on a appris que cette application contenait des informations et images de plus de 145 sites touristiques classés par ville.

Bien plus, pour le touriste qui aura besoin de se rendre dans un site touristique de son choix, l'application pourra lui fournir en temps réel, l'itinéraire pouvant l'y conduire. Au cas où celui-ci est confronté à une agression ou est victime d'un accident nécessitant un transfert dans un centre hospitalier, l'application met à sa disposition des adresses et contacts des unités de maintien de l'ordre et des services hospitaliers. De même, pour l'usager à court de liquide pendant ses courses, il n'aura qu'à se servir de « TourCMR » qui lui indiquera la localisation des banques situées dans son périmètre.

Dans la même veine, si un touriste exprime le besoin de se rendre dans l'ambassade de son pays au Cameroun, en un clic sur « TourCMR » lui affichera instantanément les données p lui permettant de s'y rendre. Par ailleurs, l'application offre la possibilité d'obtenir des informations utiles dont a besoin le touriste sur les lieux d'hébergement, de loisirs et de plaisances, etc. Seront également publiés, le programme des matches tout comme les différents sites de la compétition.

Hier, Bello Bouba Maïgari a félicité l'équipe de jeunes ingénieurs en informatique qui est à l'origine de cette application. Il a poursuivi en indiquant que cette cérémonie s'inscrivait dans le cadre de l'implémentation de la stratégie de marketing touristique pour la CAN TotalEnergies 2021.

Le ministre d'Etat n'a pas manqué de demander aux entreprises publiques et privées de soutenir « cette jeune et belle initiative », en souscrivant de manière négociée à cette application. Bello Bouba Maïgari a également recommandé aux participants à cette cérémonie de faire la promotion de cette application dans les aéroports, les hôtels, compagnies terrestres ou aériennes de transport, agences de voyage, etc.