Cameroun: Coopération parlementaire - Le pays et le Japon en phase

Le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril, a reçu hier, l'ambassadeur Tsutomu Osawa arrivé en fin de séjour.

Le tour des institutions se poursuit pour l'ambassadeur du Japon au Cameroun, Tsutomu Osawa. Après le Premier ministre et le président du Sénat, respectivement les 12 et 29 octobre derniers, le diplomate japonais, arrivé en fin séjour, a été reçu en audience, hier, 29 novembre, par le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril. Pendant une vingtaine de minutes, les deux personnalités ont passé en revue la coopération entre leurs deux pays. Notamment la coopération parlementaire. Face aux médias, Tsutomu Osawa, a affirmé, au sortir de l'audience, que l'Assemblée nationale est pour beaucoup dans les bonnes relations qu'entretiennent le Cameroun et le Japon.

Le diplomate japonais a également indiqué que son séjour en terre camerounaise a contribué au resserrement de ces liens. « Durant trois années passées à Yaoundé, la relation bilatérale entre le Japon et le Cameroun s'est beaucoup développée. J'ai signé beaucoup de dossiers de projets pour l'amélioration des conditions de vie des populations camerounaises », a-t-il déclaré. Alors qu'il doit s'envoler vers d'autres cieux le 9 novembre prochain, Tsutomu Osawa, a révélé le plaisir qui a été le sien d'avoir servi son pays au Cameroun. « C'est vraiment triste de quitter ce pays. Mais je resterai un ami du Cameroun, même après mon départ de Yaoundé », a-t-il ajouté.

Les domaines de la coopération entre le Cameroun et son partenaire japonais sont divers et variés. L'éducation, l'agriculture, la pêche l'agroalimentaire et la santé sont les plus en vue. Le Japon, à travers l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), a ainsi financé la construction de près 1 533 salles de classe comprises dans 122 écoles modernes à travers le pays. Pour des investissements estimés à près de 57,6 milliards de F, d'après le ministère de l'Education de base.

Le Centre Pasteur de Yaoundé a, lui aussi, reçu un appui de deux machines de pointe évalué à 118 millions de F pour des analyses médicales. Le pays appuie aussi le Cameroun dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida. Le Cameroun a, du reste, bénéficier de l'accompagnement du gouvernement nippon dans sa politique agricole, en vue du renforcement de son autosuffisance alimentaire. Le pays de Tsutomu Osawa a, du reste, soutenu le Cameroun dans le projet de modernisation du port de Douala.