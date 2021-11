Cameroun: Dette publique - Etat des lieux au troisième trimestre

La Caisse autonome d'amortissement, dans le document de conjoncture mensuelle de l'endettement publié récemment, indique que le niveau se situe à 11 109 milliards de F.

Trois principales raisons justifient l'augmentation de la dette publique du Cameroun au 30 septembre 2021, d'après le document de conjoncture mensuelle produit par la Caisse autonome d'amortissement (CAA). Ce sont les décaissements des appuis budgétaires dans le cadre du nouveau programme économique et financier auprès du FMI et de la Banque mondiale ; la prise en compte de nouvelles conventions de dette intérieure, et des émissions plus prononcées de titres publics.

Dans cet exercice traditionnel, la CAA indique que la dette au 30 septembre est de 11 109 milliards de F, en augmentation de 0,3% par rapport au mois précédent où elle était de 10 983 milliards de F. A la même période en 2020, elle était de 10 286 milliards de F. Cette dette, toujours en deçà du Pib (42,5%) est constituée de 91,9% de dette directe et garantie par l'administration centrale, soit 10 182 milliards de F, composée de 71,9% de dette extérieure, de 28,1% de dette intérieure, y compris les restes à payer de plus de trois mois. La dette des entreprises et établissements publics (8,1% de la dette) quant à elle est évaluée à 902 milliards de F.

Dans les détails, l'encours de la dette extérieure de l'administration centrale est évalué à 7 320 milliards de F, composé à 43,7% de dette bilatérale ; 43,2% de dette multilatérale et 17,4% de dette commerciale. La dette bilatérale (3 196 milliards de F), est constituée selon la CAA de la dette envers la Chine (61,8%), la France (28,5%).

La dette multilatérale quant à elle, (3 159 milliards de F) est principalement due au Groupe de la Banque mondiale qui détient 37,6% de la dette visée; au Groupe de la Banque africaine de développent (27,6%), et au FMI qui détient 20,9%. Pour ce qui est de la dette intérieure (2 670,3 milliards de F), elle est décomposée de 45,2% de titres publics; 30,9% de dette structurée ; 21,6% d'emprunt consolidé Beac et 2,4% de dette non structurée.

Par ailleurs, à fin septembre 2021, l'encours de la dette intérieure des entreprises et établissements publics recensés est évalué à 449,8 milliards de F et enregistre une baisse de 0,4% en glissement mensuel, du fait des remboursements du principal d'un montant de 1,8 milliard de F. A fin septembre 2021, l'encours recensé de la dette extérieure directe de ces entités est estimé à environ 451,9 milliards de F, y compris les dettes fournisseurs et d'exploitations de la Sonara et de la Camair-Co, peut-on lire dans le rapport. Un bilan du service de la dette est aussi fait. Ainsi, le cumul du service effectif de la dette extérieure réglé depuis le début de l'année a porté sur un montant de 693,2 milliards de F. Pour la dette intérieure, c'est une enveloppe de 142,7 milliards de F (hors restes à payer et BTA) qui a été remboursée.