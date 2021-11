Afrique: [Podcast] Les survivant·e·s de Bangui

communiqué de presse

Binge Audio et MSF vous proposent une immersion à Bangui, en République Centrafricaine, où l'association a ouvert le centre Tongolo dédié aux personnes victimes de violences sexuelles.

À Bangui, en Centrafrique, les violences sexuelles perpétrées envers les femmes et les hommes sont quotidiennes, décuplées par des années de guerre civile. Derrière cette terrible réalité, il y a le besoin de se reconstruire.

Rencontre sur place avec les victimes, les survivant·e·s de Bangui, et les personnes qui les accompagnent sur ce long chemin.

Un reportage en trois épisodes d'Estelle Ndjandjo, réalisé par Elisa Grenet, pour Binge Audio en partenariat avec MSF.

Les survivant·e·s de Bangui - Épisode 1

Au monument des martyrs, érigé en hommage aux victimes de la guerre, Estelle retrouve Euphrasie, militante, survivante et fondatrice de l'ANAF, l'association nationale d'Appui aux Femmes et Jeunes Filles libres, victimes de violences en situation de détresse. Dans un pays comme la République centrafricaine, en proie aux conflits, comment les aider ? Comment se reconstruire ? Et comment faire pour réclamer justice alors que les violences sexuelles demeurent largement impunies ?

Depuis décembre 2017, MSF a lancé un projet de prise en charge médicale et psychologique des survivantes de violences sexuelles dans la capitale centrafricaine. Afin de renforcer sa réponse et proposer une prise en charge pluridisciplinaire, l'association a ouvert le centre Tongolo à la fin du mois de juillet 2020.

Sur place, elles peuvent accéder de manière gratuite et confidentielle à des soins médicaux, psychologiques et des consultations de suivi. Différents services, fournis par d'autres ONG, sont également disponibles dans le centre comme la recherche de solutions d'hébergement, l'accompagnement et la réinsertion socioéconomique, le suivi juridique lorsqu'il y a un dépôt de plainte. Un programme de planification familiale est également ouvert à toutes.

Problème systémique, en RCA comme ailleurs, les violences sexuelles sont décuplées dans certaines conditions comme la guerre ou encore la précarité. À la suite des combats qui ont éclaté en décembre 2020 en Centrafrique, les équipes de MSF ont constaté une augmentation conséquente des cas de violence sexuelle : la moyenne du nombre de consultations à ce sujet dans le centre Tongolo a plus que doublé, passant de 173 en décembre 2020 à 421 en février 2021.