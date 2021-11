Afrique de l'Ouest: Des Togolais et des Nigerians coincés dans les décombres d'un immeuble qui s'est effondré à Lagos

Une trentaine de Togolais et Nigérians sont coincés sous les décombres suite à l'effondrement d'un gratte-ciel en construction à Lagos (la capitale économique du Nigeria) faisant plusieurs morts et quelques blessés.

D'après les médias locaux, l'écroulement de ce bâtiment de 21 étages dont on ignore la cause a piégé une trentaine d'ouvriers sous les décombres dont des Togolais. On parle de plusieurs décès et quelques survivants.

L'un des employés a révélé aux journalistes qu'une cinquantaine de personnes pourraient encore être piégées sous les décombres. Il s'agit de Gabriel Bassey.

« Ce projet, 360 degrés, a été construit par Fourscore Homes Limited. J'essayais de brancher mon téléphone et pas jusqu'à cinq secondes que j'ai quitté l'endroit, j'ai vu le bâtiment s'effondrer et j'ai couru vers la sécurité. Nous avons beaucoup de gens pris au piège dans les décombres, que nous devons faire sortir », a-t-il confié.

« Lorsque l'incident s'est produit, nous avons sorti six cadavres et nous avons encore une trentaine de maçons togolais et nigérians et quatre ingénieurs et autres ouvriers. Mon patron, M. Femi, est toujours piégé dans le bâtiment. Il était au 18e étage avec certains de ses clients, qui voulaient acheter l'immeuble, lorsque l'incident s'est produit », a-t-il ajouté.

La recherche des survivants se poursuit avec la mise en place des secours d'urgence chargés d'accomplir la mission de sauvetage.