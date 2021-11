Gabon: Lambaréné - « Morel et Prom » s'engage contre les cancers féminins

Dans le cadre de la poursuite des évènements marquant la célébration internationale de lutte contre les cancers féminins, la société d'exploitation pétrolière « Morel et Prom » a organisé, au courant de la semaine écoulée, une campagne de sensibilisation et de dépistage sur la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus. Celle-ci s'est tenu dans la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, où plusieurs femmes ont été longtemps édifiées et dépistées sur ces différents cancers.

Lancée en début de matinée du jeudi 28 octobre dernier par les responsables de Morel et Prom, la campagne dénommée « Octobre Rose » s'est ouvert par un séminaire de sensibilisation sur deux types de cancers. Notamment le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Les séminaristes ont été édifiés sur plusieurs thèmes développés par le Dr Cancérologue Bidaye Mambenda épouse Moutsinga, et par la sage femme Cathy Nkolo. « Il est important pour nous de les édifier sur la dangerosité et la prévention de ces cancers. », exprime le Docteur cancérologue.

Dans la salle de conférence, plusieurs femmes ont pris part à ce colloque avec une attention particulière. Où également de nombreux responsables administratifs locaux ont marqués de leur présence à ce séminaire jugé "fructueux". En tête duquel le Gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Barnabé Babé Mbangalivoua et sa délégation, qu'accompagnaient le Secrétaire Général de Province, les Préfets et Sous-Préfet, le Président du Conseil Départemental de l'Ogooué et des Lacs, les maires de la commune de Lambaréné et le Directeur Régional de Santé, Dr Julien Meyong.

Les échanges, lors de cette conférence, se sont terminées par une séance de questions-réponses ayant démontré le niveau de compréhension des séminaristes et les imprécisions de ces derniers aux sujets évoqués. « Je suis très satisfaite de tout ce qui nous a été renseigné. Surtout en ce qui concerne comment prévenir ces cancers. Maintenant je sais ce qu'il faudrait faire pour mon bien être et celui de ma famille », témoigne Huguette, une des séminaristes.

Plus tard, dans tous les sites retenus à cet effet, s'en est suivie la phase de dépistage qui a ressemblé un monde considérable et soucieux. Avec un respect strict des normes sanitaires, ces filles et femmes s'y sont rendues pour se faire examiner massivement afin de savoir leur statut. Dans les fils d'attente des centres de dépistage, l'angoisse et la quiétude pouvaient se lire sur les visages. Sentiments qui ont été apaisés par le personnel médical retenu et par la visite régulière des organisateurs.

Rappelons tout de même que les cancers du sein et du col de l'utérus sont les deux cancers féminins les plus fréquents au Gabon. La campagne lancée par Morel et Prom, entreprise pétrolière qui accompagne les initiatives du gouvernement et qui se veut citoyenne, a permis de sensibiliser près de cinq cent personnes de sexe confondu et de dépister 80 femmes dont plusieurs ont été référées dans la capitale gabonaise, en l'espace de deux journées.