Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Des experts déployés sur le terrain

Après le lancement, il y a quelques jours, de la campagne de vulgarisation et de mise en œuvre de la Politique nationale de l'aménagement du territoire (Pnat) à Kinshasa par le ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, les experts de ce ministère se déploient sur le terrain pour sensibiliser la population.

Les équipes sont constituées des membres du cabinet du ministère de l'Aménagement du territoire, de l'administration et de la cellule d'appui technique à la réforme de l'aménagement du territoire et sont reparties en quatre pools dans les districts de Funa, Tshangu, Mont-Amba et Lukunga.

Cette vaste campagne de vulgarisation et de mise en œuvre de la Pnat vise tous les acteurs impliqués dans les questions ayant trait à l'aménagement du territoire, notamment les ministères sectoriels, la société civile, les partenaires techniques et financiers, les entreprises publiques et privées...

La campagne de vulgarisation de la Pnat se déroule sous forme des ateliers qui seront organisés dans les quatre districts de la ville de Kinshasa. Ces ateliers visent à informer, sensibiliser, impliquer les acteurs provinciaux de l'aménagement du territoire à s'approprier la Pnat. Il sera donc question de présenter le processus de la reforme de l'amenagement du territoire; d'expliquer le concept aménagement du territoire et ses objectifs; présenter l'économie de la Pnat.

Il s'agira également de clarifier les attributions du ministère de l'aménagement du territoire et celles des ministères sectoriels; de consulter les acteurs provinciaux sur les versions provisoires des guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire et de concevoir des prochaines étapes dans le processus d'élaboration des outils spatiaux sur la base des guides méthodologiques, des grands axes et orientations de la Pnat.

Vulgarisation de la Pnat

Elaborée à l'issue de l'atelier sur l'état des lieux organisé par le ministre d'Etat, de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, quelques jours après sa prise de fonction, la feuille de route 2021-2023 retrace les priorités que le ministre s'est fixées à réaliser durant son mandat à la tête de ce portefeuille.

Parmi les actions prévues dans le pilier 4 de cette feuille de route figurent la poursuite et le parachèvement de la réforme de l'aménagement du territoire, et en son axe 14 sur la vulgarisation, la mise en œuvre de la Pnat et la sensibilisation des acteurs.

L'on se souviendra que lors du lancement de la campagne de vulgarisation de la Pnat à Kinshasa, Me Guy Loando Mboyo avait lancé un appel à tout le monde de s'approprier ce document qui est un instrument important pour le développement durable et harmonieux du pays." Je sollicite l'adhésion et l'implication de tout un chacun de nous afin de contribuer à l'atteinte des objectifs assignés à la réforme du secteur de l'aménagement du territoire. Etant donné que la ville de Kinshasa est la capitale du pays et tenant compte de sa densité démographique, une forte vulgarisation s'avère importante afin de booster sa transformation et ce, dans le respect des normes et standards modernes d'aménagement et développement des villes durables et résilientes", avait-il indiqué.

A en croire Me Guy Loando Mboyo, la campagne de vulgarisation de la Pnat offre aussi l'occasion de collecter certaines données de terrain afin de mieux planifier les actions à mener dans le cadre du Programme repensons à nos villes, villages et territoires pour la ville de Kinshasa qui, à n'en point douter, a droit à un accompagnement spécial du ministère de l'Aménagement du territoire en particulier et le gouvernement central en général.