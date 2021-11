Afrique: Ligue des champions - Haller, Mané et Mahrez, toujours plus haut

Plusieurs joueurs africains ont marqué ce 3 novembre en Ligue des champions UEFA : l'Algérien Riyad Mahrez avec Manchester City, le Sénégalais Sadio Mané avec Liverpool, l'Ivoirien Sébastien Haller avec l'Ajax Amsterdam, ou le Franco-Congolais Christopher Nkunku avec Leipzig.

GROUPE A

RB Leipzig (Allemagne) - Paris Saint-Germain (France) 2-2

Le Franco-Congolais Christopher Nkunku a été un des grands acteurs de ce match animé, puisqu'il a ouvert le score d'une superbe tête décroisée pour Leipzig et a provoqué le penalty qui a amené l'égalisation de son club. Pour ses partenaires, le défenseur Franco-Guinéen Mohamed Simakan et le milieu malien Amadou Haïdara, la rencontre a été nettement moins flamboyante et beaucoup plus besogneuse.

Les duels avec le PSG du latéral marocain Achraf Hakimi et du milieu sénégalais Idrissa Gueye ont en effet été parfois rudes.

Manchester City (Angleterre) - FC Bruges (Belgique) 4-1

Le jeu de tête de Riyad Mahrez n'est pas son point fort. Alors, lorsque l'Algérien marque de la tête, il ne boude pas son plaisir. Ses Citizens ont en tout cas déroulé face au FC Bruges de l'Angolais Clinton Mata, du Franco-Congolais Stanley Nsoki, du Ghanéen Kamal Sowah et du Belgo-Congolais Noah Mbamba.

GROUPE B

AC Milan (Italie) - FC Porto (Portugal) 1-1

Moment de solitude pour le Congolais Chancel Mbemba qui a permis aux Milanais d'égaliser, en marquant contre son camp. Avant cela, l'AC Milan de l'Algérien Ismael Bennacer (titulaire), du Franco-Congolais Pierre Kalulu et de l'Ivoirien Franck Kessié (entrés en jeu), semblait parti pour une nouvelle défaite en Ligue des champions.

Liverpool (Angleterre) - Atletico de Madrid (Espagne) 2-0

Liverpool a remporté le choc de ce 3 novembre et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et il le doit en grande partie à Sadio Mané. L'attaquant s'est arraché sur le deuxième but des Reds, initiant l'action décisive avant de se jeter sur un centre-tir de Trent Alexander-Arnold. Le Sénégalais a également provoqué l'expulsion de Felipe. L'Egyptien Mohamed Salah, de son côté, n'a pas marqué, cette fois. Le Camerounais Joël Matip, lui, a livré un duel acharné aux attaquants de l'Atletico de Madrid, Luis Suarez en tête. Le défenseur a d'ailleurs été averti.

GROUPE C

Borussia Dortmund (Allemagne) - Ajax Amsterdam (Pays-Bas) 1-3

L'Ajax aussi a validé sa place au prochain tour de la C1. Et son buteur-maison, Sébastien Haller, a encore répondu présent. L'Ivoirien a signé son 7e but en 4 matches dans cette compétition, d'un coup de tête en déséquilibre. Le Marocain Noussair Mazraoui et le Ghanéen Mohammed Kudus ont également participé à c succès renversant face à un Borussia réduit à dix contre onze.

Sporting Portugal (Portugal) - Besiktas (Turquie) 4-0

Un match à oublier pour l'Algérien de Besiktas Rachid Ghezzal, qui a souvent trouvé sur sa route le Marocain Zouhair Feddal. A noter que le Cap-Verdien Jovane Cabral est entré en jeu et a ainsi pu participer à la large victoire des Lisboètes.

GROUPE D

Real Madrid (Espagne) - Shakhtar Donetsk (Ukraine) 2-1

Aucun Africain n'a disputé ce match.

Sheriff Tiraspol (Moldavie) - Inter Milan (Italie) 1-3

Le Malien Adama Traoré a sauvé l'honneur pour le Tiraspol du Ghanéen Edmund Addo, d'un coup de tête.