Afrique: Eliminatoires du mondial 2022 - 27 Lions convoqués

Le sélectionneur Antonio Conceição confirme les retours dans la tanière de cinq joueurs pour les matchs décisifs des 13 et 16 novembre 2021 contre le Malawi et la Côte d'Ivoire.

Contrairement aux deux derniers mois, le sélectionneur national du Cameroun, Antonio Conceição n'a pas donné de conférence de presse pour communiquer ses choix. L'option des réseaux sociaux a été choisie pour dévoiler les 27 joueurs retenus en vue des deux dernières journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 dans le groupe D. Deux rencontres décisives face au Malawi le 13 novembre 2021 et à la Côte d'Ivoire, trois jours plus tard.

Pour ces deux matchs cruciaux pour la qualification au dernier tour, cinq joueurs font leur retour dans la tanière. Malgré l'absence de matchs officiels dans les jambes, le gardien de but André Onana et l'arrière latéral gauche Ambroise Oyongo Bitolo ont été rappelés. Le premier retrouve la compétition dès demain après avoir purgé sa peine de suspension pour dopage. Le second vient de reprendre l'entraînement collectif avec Montpellier après de longs mois de blessure. Longtemps suivi par l'encadrement technique, Léandre Tawamba réapparaît aussi chez les A.

Son dernier match en sélection remonte au 27 mai 2018 lors de la défaite (1-0) du Cameroun en amical face au Burkina Faso. L'attaquant de 31 ans est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat saoudien avec 8 buts. Régulier ces derniers temps dans les présélections d'Antonio Conceição, Jean Onana revient plus d'un an après sa première sélection en octobre 2020 face au Japon. Même cas de figure pour Jérôme Onguene qui profite sans nul doute de la blessure d'Harold Moukoudi pour convoiter une place en défense.

Parmi les 27, on remarque la présence d'Eric-Maxim Choupo Moting. L'attaquant s'est blessé à la cuisse droite à l'entraînement la semaine dernière avec le Bayern Munich. Le service médical du champion d'Europe 2020 annonçait une durée d'indisponibilité de deux semaines. Le joker de luxe du club bavarois devrait être remis à quelques heures du duel contre le Malawi. Un scénario qui devrait être identique pour Ignatius Ganago. L'attaquant de Lens n'avait pas encore récupéré de sa coupure au genou samedi dernier en Ligue 1 française.

Toutefois, l'imminence de son retour dans le groupe lensois ne fait l'ombre d'aucun doute. Au milieu de terrain, le Cameroun ne pourra pas compter sur Yvan Neyou victime d'une grosse entorse le week-end dernier avec Saint-Etienne. Pour le reste, l'encadrement technique des Lions a renouvelé sa confiance aux joueurs les plus réguliers ces deux derniers mois en sélection et en clubs. C'est le cas de Martin Hongla, Moumi Ngamaleu, Vincent Aboubakar et de Karl Toko Ekambi.