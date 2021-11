Algérie: Le pays compte inscrire la question de la femme et de la paix parmi ses priorités au Conseil de sécurité

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a annoncé, mercredi à Alger, que l'Algérie compte inscrire le thème de "la Femme, la paix et la sécurité" parmi ses priorités qu'elle s'emploiera à consolider au cours de son mandat en tant que membre du Conseil de sécurité, compte tenu du rôle primordial de la femme dans la réalisation des aspirations des peuples du monde à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la commémoration du 21e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à "la femme, la paix et la sécurité" et la célébration de la Journée des Nations Unies, M. Lamamra a souligné que ces célébrations sont l'occasion de renouveler "l'attachement aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies et de réaffirmer notre appui constant au rôle qui incombe à cette organisation et l'opportunité de passer en revue les réalisations et les défis qui se dressent sur la voie de l'incarnation effective de ces idéaux suprêmes".

Le Chef de la diplomatie algérienne a rappelé que l'Algérie qui a récemment présenté sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour 2024-2025, candidature ayant obtenu le soutien de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, "place ces concepts parmi les fondements de sa politique extérieure, partant de ses propres expériences cumulées à travers l'histoire, en tant que pays exportateur de paix et de stabilité".

Par fidélité à la Glorieuse histoire de l'Algérie où la femme algérienne a marqué sa contribution précieuse en lettres d'or, et parallèlement aux festivités commémorant le 67e anniversaire de la Glorieuse Guerre de libération nationale, le Chef de la diplomatie algérienne s'est remémoré "avec fierté et honneur les hauts faits de la femme algérienne qui a lutté contre le colonialisme et participé aux gloires de son pays, devenant ainsi un modèle à suivre aux niveaux continental et international".

"Dans cette optique et conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie compte inscrire le thème +La femme, la paix et la sécurité+ parmi ses priorités qu'elle s'emploiera à consolider durant son mandat en tant que membre du conseil de sécurité", a conclu le ministre.