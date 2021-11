Algérie: Saut d'obstacles - L'Algérie s'illustre avec 12 médailles dont 6 en or

Alger — La sélection algérienne des sports équestres a remporté le concours international du Saut d'obstacle de Tunisie (27-30 oct) en décrochant, à l'issue des neuf épreuves réservées pour trois catégories, 12 médailles dont 6 en Or et 3 en argent, a indiqué mercredi la Fédération algérienne des équestres.

Dans cette compétition qui a regroupé trois pays (Algérie, Tunisie et Libye), l'Algérie a pris la première place par équipes, avec 12 médailles (6 Or, 3 Argent et 3 Bronze), devant la Tunisie avec 13 médailles (3 Or, 5 Argent et 5 Bronze) et la Libye avec 2 médailles (1 Argent et 1 Bronze).

Conduite par l'entraîneur Mourad Benferhat, la sélection algérienne s'est déplacée en Tunisie avec huit cavaliers et 16 chevaux.

Le programme de la compétition a comporté trois épreuves pour chaque catégorie de hauteur : La Small (1,20 m), la Medium (1,30m -1,35m ) et la Big (1,40m - 1,45m).

Résultats des cavaliers algériens:

Première journée:

- Mesbah Fahd, 1ere place pour la 1ère épreuve small.

- Ait Lounis, 1ere place pour la 2eme épreuve Medium.

- Mesbah Fahd, 1er place pour la 3eme épreuve Big

Ait Lounis 2eme place pour la 3eme épreuve Big.

Deuxième journée:

- Mesbah Fahd, 1ere place pour la 4eme épreuve Small.

- Sahraoui Samy, 1ere place pour la 5eme Epreuve Medium.

Brahim Ait Lounis 2ème place pour la 5eme épreuve Medium.

- Mesbah Fahd, 3eme Place pour la 6eme épreuve Big.

Troisième journée:

- Sahraoui Samy, 1ere place pour la 8eme épreuve Medium.

Mesrati Ali, 3eme place pour la 8eme épreuve Medium.

- Mesrati Ali 2eme place pour la 9eme épreuve Big

Mesbah Fahd 3eme place pour la 9eme épreuve Big.