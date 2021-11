Algérie: Commémoration du recouvrement de la souveraineté de la Poste et des télécommunications à Alger

Alger — Une conférence sur le recouvrement de la souveraineté de la Poste et les Télécommunications a été organisée mercredi à Alger en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, et des membres du gouvernement.

Organisée par le ministère de tutelle en collaboration avec le ministère des Moudjahidine et des Ayant-droits sous le thème "Recouvrement de la souveraineté de la Poste et des Télécommunications : de l'exclusion systématique durant le colonialisme à la généralisation des prestations post-indépendance", cette cérémonie commémorative coïncide avec le 67ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse révolution du 1er Novembre 1954.

A cette occasion, M. Bibi Triki a rappelé le défi relevé par les postiers et les cadres du secteur de manière de permettre à l'ensemble des Algériens de bénéficier des prestations de la Poste et des Télécommunications, alors que ce secteur était adaptée exclusivement au profit des visées expansionnistes du colonisateur.

Il a également mis en valeur le défi relevé par une minorité d'ingénieurs et de techniciens algériens qui ont pallié le départ des Français et assurer la formation d'une nouvelle génération de postiers pour le développement et la relance du secteur.

Le ministre a rendu un hommage appuyé au personnel qui a accompagné par son savoir-faire le développement et la modernisation du secteur qui est passé de l'ère du télégraphe à l'utilisation des technologies de pointe, notamment la numérisation des prestations de service.

De son côté, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a rendu hommage aux vaillants moudjahidine et chouhada issus de la "grande famille des postiers", qui ont activement participé, par leurs sacrifices à l'indépendance de l'Algérie, rappelant l'importance de leur mission en raison du caractère sensible et stratégique du secteur dans lequel ils exerçaient.

Par la même occasion, la commémoration du 1er Novembre 1954 à travers la philatélie a été projetée avec, à la clef, une cérémonie d'oblitération d'un timbre postal à la mémoire du Groupe historique des 22 qui avait préparé le terrain au déclenchement de la guerre de libération nationale.