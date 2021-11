Togo: Le mot d'ordre de la FESEN suivi malgré les menaces et intimidations

Le chien aboie la caravane passe. Malgré la désolidarisation de la Fesyntet et les menaces et intimidations des ministres Gilbert Bawara et Dodji Kokoroko, les enseignants ont respecté le mot d'ordre de grève lancé le 29 octobre par la fédération des syndicats de l'éducation nationale.

En effet, la fédération a exigé le versement de la prime de gratification promis par le gouvernement lors du précédent dialogue social, chose qui selon le gouvernement sera réglée suite à la prochaine révision du statut général de la fonction publique.

Insatisfaite, la FESEN a décidé de conduire une grève de 48h à compter de ce mercredi 3 novembre 2021. A cette grève, des ministres du gouvernement s'y sont opposés. A en croire le ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara, et son collègue en charge de l'Enseignement primaire, secondaire, de l'artisanat qui se réfèrent à l'article 342 du code de travail, tous les enseignants grévistes seront soumis à de lourdes sanctions disciplinaires.

Des menaces qui n'ont pas fait reculer la FESEN qui a maintenu son mot d'ordre de grève.

Ainsi pour le compte de ce premier jour de grève, dans un bilan non exhaustif, Sènon Hounsime, le Secrétaire général de la FESEN (Photo), a confié à nos confrères de Global Actu que le mot d'ordre a été respecté par la majorité.

« Le mot a été suivi. A certains endroits, le mot a été totalement suivi mais ailleurs, c'est mitigé. Je puis vous dire que le mot n'est pas tellement suivi à Lomé mais dans les périphéries à savoir Légbassito, Sogbossito etc le mot est suivi et certains établissements ont fermé », a fait observer M. Hounsimé.

Et de poursuivre, qu'à Aného, Yoto, Zio nord et Haho sauf l'école primaire du camp, le mot d'ordre a été suivi à presque 100%. Egalement à Anié, Sokodoé et Sotouboua, indique-t-on, les enseignants ont observé la grève, et c'est le plein de l'autre côté à Oti nord, Dapaong et Mandouri.

Dans l'attente des résultats de Vo et Atakpamé, le Secrétaire général parle d'un résultat mitigé à Kara.

« De toute façon, il n'y a pas de mouvement de grève qui est suivi à 100%. Cela n'existe pas », a conclu Sènon Hounsime qui rappelle que le mot d'ordre reste le même pour le 2ème jour qui est ce jeudi 4 novembre.

Si dans le Grand Lomé, ce n'est pas forcément le plein, la FESEN indique que dans une école dans le Golfe 6, le mot d'ordre a été suivi par les enseignants fonctionnaires à l'exception des enseignants volontaires qui n'étaient pas concernés.