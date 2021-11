Togo: La HAAC suspend "La Symphonie" pour deux mois

C'est une décision prise ce jour et à la suite de l'audition du responsable de cet organe, le Confrère Yves Galley.

Selon la décision de l'instance de régulation de la presse togolaise, il a été délibéré en séance plénière que le journal La Symphonie dont le confrère est le Directeur de publication écope d' "une suspension de deux mois à compter du 04 Novembre 2021".

A la lecture de la décision, on peut constater qu'il est reproché au confrère de "graves violations et manquements professionnels relevés dans la publication du 28 Octobre 2021", qui "constituent un cas récidive".

Pour information l'article incriminé par le régulateur est celui titré, "Suspension de The Guardian : Incompétence, vices de forme, abus de pouvoir, violation des droits fondamentaux du mis en cause, la HAAC : la force et le zèle érigés en droit".

Après The Guardian, La Symphonie, à qui le tour ? C'est la grande interrogation vu l'allure que prennent cette affaire des auditions par la HAAC. On peut se demander si finalement la liberté d'expression et de presse n'est pas en train de prendre un sérieux coup au Togo.

Seule la suite nous situera.