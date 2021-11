Cote d'Ivoire: Infrastructure industrielle - Le Premier ministre Patrick Achi inaugure l'extension de l'usine de Cargill à Abidjan

Le Premier ministre, Patrick Achi, a procédé, le 2 novembre 2021 en zone industrielle de Yopougon, à l'inauguration de l'extension de l'Usine de la société Cargill, spécialisée dans la transformation du cacao.

Le Premier ministre Patrick Achi a félicité les dirigeants de l'entreprise Cargill pour l'option d'industrialisation matérialisée par l'extension de cette usine qui permet de porter la capacité de production de l'usine à 170 000 tonnes par an contre 110 000 tonnes auparavant.

Patrick Achi a expliqué que le gouvernement a engagé des réformes visant à accélérer l'industrialisation du cacao à travers la revalorisation de l'extraordinaire potentiel du pays, la transformation locale et l'intégration des filières agricoles et agro-industrielles dans la chaîne de valeur mondiale.

Il a assuré que le gouvernement fera des efforts pour accroître le rythme des investissements, renforcer la compétitivité dans toutes les filières, notamment la filière cacao.

Le Chef du gouvernement a rappelé que le cacao demeure une filière emblématique du miracle ivoirien. Une filière à la fois créatrice de richesse et d'emplois. « Avec 40% de l'offre mondiale, le cacao constitue la première culture de rente exportée par la Côte d'Ivoire. Ce produit mobilise 40% des recettes et contribue à hauteur de 20% du Pib. Le cacao mobilise 2 millions de producteurs et contribue à faire vivre, au quotidien, 6 millions d'Ivoiriens », a souligné le Premier ministre.

Quant à Harold Poelma, président de l'entreprise Cargill, il a indiqué que l'infrastructure va générer 100 emplois directs et portera le nombre total d'emplois à 700.

D'un investissement de 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de FCfa, l'extension concerne l'amélioration de l'usine en termes d'infrastructures et de sécurité et permet d'augmenter la production de plus de 50%.

L'extension de l'usine a été motivée par un accord signé en 2017 entre la société Cargill et le gouvernement ivoirien.