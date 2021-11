Cote d'Ivoire: Université libre de l'entrepreneuriat-ingénieur - Des solutions de Smart Energy pour l'efficacité énergétique des entreprises

La 3ème édition de l'Université libre de l'entrepreneuriat-ingénieur s'est appesantie sur les solutions innovantes que propose Smart Energy pour résoudre les problématiques énergétiques des entreprises. C'était au cours de la 3ème édition de l'Université libre de l'entrepreneuriat-ingénieurs tenue à Abidjan, les vendredi 22 et samedi 23 octobre 2021.

Le responsable marketing de cette structure, filiale de la Cie et du Groupe Eranove, Edmond Brou, a saisi cette plateforme pour détailler leur méthodologie de travail qui prend en compte les audits énergétiques, les solutions techniques, les travaux électriques et les énergies de sources renouvelables. Et ce, conformément au cadre règlementaire en vigueur en Côte d'Ivoire.

Quatre axes stratégiques se dégagent de la présentation de M. Brou pour atteindre des objectifs. Il s'agit des audits et l'efficacité énergétique, la certification ISO 50001, la proposition de solutions à faible consommation et les EnR (Champs solaires, mini grid, etc.) Il faut noter que les mini grid sont des réseaux de distribution d'électricité hors réseau impliquant une production d'électricité à petite échelle.

A l'en croire, l'objectif de la démarche de Smart Energy est d'amener les entreprises à atteindre les meilleurs niveaux d'efficacité énergétique. « Réduire considérablement les consommations d'énergie et proposer des solutions alternatives en énergies renouvelables (solaire, biomasse) sont les enjeux principaux de leurs initiatives », a insisté Edmond Brou, responsable marketing de Smart Energy.

A noter que l'Université libre de l'entrepreneuriat ingénieurs (Ulei) se veut d'être une tribune par excellence de formation et de renforcement de capacités des membres de l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire (Oiici) et des élèves-ingénieurs sur l'initiative privé.