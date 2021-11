Sénégal: Le bloc scientifique et technologique envisage des journées portes-ouvertes pour se rendre plus visible

Kolda, 3 nov. (APS) - Kolda, 2 nov. (APS) - Le bloc scientifique et technologique de Kolda (sud) envisage d'organiser des journées portes ouvertes pour se rendre plus visible, a appris l'APS de sa direction.

Ce bloc qui polarise 327 élèves pour l'année académique 2021-2022, se positionne comme une "pépinière" dans la promotion et la production de futures cadres dans les domaines des sciences, de la technologie et de l'économie familiale et sociale.

"Nous sommes ici depuis 2018. Le bloc scientifique et technologique de Kolda a un objectif, qui est de promouvoir les sciences et de produire de futurs cadres dans les secteurs de la science, notamment avec des filières, comme les sciences physiques, les SVT (Sciences de la vie et de la Terre), la technologie et l'économie familiale et sociale", a expliqué son directeur, Ali Diao.

"Nous avons comme objectifs, entre autres, de promouvoir les sciences et de produire des cadres, notamment de jeunes koldois qui peuvent, dans l'avenir, être au service de leurs communautés", a-t-il déclaré.

Il donne l'exemple du secteur de la santé où "des difficultés sont souvent notées du fait de l'absence ou d'un déficit de personnel dans des domaines comme la gynécologie.

L'année dernière, un seul élève pris en charge par le bloc a échoué au Brevet de fin d'étude moyennes (BFEM), à l'issue duquel un taux d'orientation en seconde de 65 pour cent a été enregistré avec une majorité d'élèves ayant opté pour les matières scientifiques.

Mais, en dépit des efforts consentis par la direction et les autorités académiques de la région pour faciliter l'orientation des élèves vers le bloc, son accès constitue une contrainte pour les élèves dont certains parents sollicitent l'appui du chef de l'Etat pour l'acquisition d'un bus de transport.

Les blocs scientifiques et technologiques, créés au début des 1980, avaient été construits pour contribuer à l'amélioration qualitative et quantitative de l'enseignement des sciences et de la technologie.