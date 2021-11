Sénégal: Un atelier de renforcement de capacités à l'intention des travailleurs du secteur de la santé

Dakar — Un atelier de renforcement de capacités dans le domaine du dialogue social, de la sécurité, la santé au travail, du genre et de la lutte contre la violence et le harcèlement au travail se tient depuis ce mercredi matin à Dakar, à l'initiative du Haut Conseil du dialogue social (HCDS), a constaté l'APS.

Cet atelier de deux jours permettra "d'examiner les normes fondamentales du travail, le travail décent, le dialogue social et les attributions, mais également les différents niveaux de dialogue social et le cadre réglementaire du Comité de dialogue social d'entreprise", a précisé la présidente du HCDS, Innocence Ntape Ndiaye.

Selon elle, "le HCDS et l'équipe d'appui technique de l'Organisation internationale du travail (OIT) au travail décent pour l'Afrique occidentale et le bureau pays pour le Sénégal se sont inscrits dans une dynamique de partenariat visant le renforcement des capacités des acteurs des structures de santé publiques et privées".

"Les impacts économiques, sociaux et sanitaires du COVID-19 ont remis au goût du jour les défis liés à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs en général et ceux de la santé en particulier", a-t-elle relevé.

Mme Ndiaye rappelle que "le secteur de la santé a durement ressenti les conséquences de la pandémie aussi bien dans ses modes d'organisation et de fonctionnement que dans la perte en vies humaines".

Dans cette perspective, elle a insisté sur "la responsabilité des parties prenantes, consistant à privilégier la concertation sur la confrontation mais aussi intégrer dans leurs actions respectives les intérêts des usagers du service public".

"Les relations professionnelles ne constituent pas souvent un long fleuve tranquille sur lequel on est à l'abri de soubresauts pouvant résulter des difficultés à concilier les contraintes économiques de l'employeur et les exigences sociales des travailleurs", a-t-elle poursuivi.

Innocence Ntape Ndiaye s'est par ailleurs félicitée de la présence à cette cérémonie d'ouverture de son homologue de la République islamique de Mauritanie, qui séjourne au Sénégal pour une visite de contact et de travail.