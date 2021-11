Cote d'Ivoire: Rgph 2021 - Albert Flindé engage le District des Montagnes

Le ministre-gouverneur a conduit une délégation au Bureau technique permanent de recensement (Btpr).

Le Bureau technique permanent de recensement (Btpr) a servi le 3 novembre de cadre à une séance de travail entre une délégation du District des Montagnes conduite par son premier responsable, le ministre-gouverneur Albert Flindé et les équipes chargé d'organiser le Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph 2021) conduite par N'Guessan Doffou, Dg de l'Institut national de statistique (Ins).

N'Guessan Doffou a profité de l'occasion pour expliquer le processus et dresser un bilan provisoire, notamment le recrutement, la formation et le déploiement des agents recenseurs dans leurs zones de résidence pour faciliter la phase de dénombrement. Le Dg de l'Ins a également rassuré la délégation du District autonome des Montagnes de ce que les dispositions sécuritaires sont prises pour s'assurer que la phase de comptage se fasse en toute sécurité pour les agents et les ménages qui les accueilleront. Il a donc sollicité un appui des autorités locales dans la sensibilisation, pour mobiliser les populations et les amener à s'impliquer dans le processus.

Quant à Albert Flindé, il a dit être allé au Btpr pour s'informer des mesures arrêtées et faire en sorte que l'opération soit un succès dans sa zone administrative. Le ministre-gouverneur a aussi indiqué que les données sont attendues par son institution pour planifier et conduire les projets qui permettront d'assurer un développement harmonieux de la circonscription administrative sous sa responsabilité. Il a donc exprimé l'engagement de ses équipes à tout mettre en œuvre pour que le District autonome des Montagnes soit la zone la plus impliquée et la plus efficace lors de la phase de dénombrement.