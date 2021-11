Afrique: Prix Goncourt 2021 - Le petit Mbougar dans la cour des grands

analyse

On ne sait pas s'il caressait ce ...secret espoir, mais depuis hier mercredi 3 novembre 2021, Mohamed Mbougar Sarr est entré dans l'histoire de la littérature francophone. « La Plus Sécrète Mémoire des hommes», son quatrième roman, publié aux éditions Philippe Rey/Jimsaan, lui a valu en effet le prix Goncourt 2021 qui lui a été remis au restaurant Drouant, dans le quartier de l'Opéra à Paris, comme le veut la tradition.

Avec cette distinction, c'est une performance exceptionnelle que vient d'accomplir l'écrivain de 31 ans, non seulement du fait de son jeune âge, mais aussi parce qu'il a été vainqueur dès le premier tour avec six voix sur les dix que compte le jury.

On comprend donc sa joie et sa fierté légitime dans la mesure où le Goncourt est le plus ancien et le plus prestigieux des prix littéraires décernés en France. Attribué pour la première fois en 1903, comme l'avaient souhaité les frères de Goncourt ( Edmond et Jules) dans leur testament, il récompense chaque année «le meilleur ouvrage d'imagination en prose paru dans l'année». Si le vainqueur ne reçoit qu'un chèque symbolique de dix euros, soit environ 6500 franc CFA, une grande notoriété et un succès commercial l'attendent généralement.

Avec ce prix, Mohamed Mbougar Sarr trône désormais à côté de monuments de la littérature française et francophone tels Georges Duhamel, Marcel Proust, André Malraux, Simone de Beauvoir et René Maran, le premier Noir a obtenir le Graal il y a exactement cent ans avec son œuvre Batouala, publiée en 1921.

Autant dire qu'il a beau être tout petit, il est entré dans la cour des grands, ce que jusqu'à présent aucun de nos écrivains d'expression française n'est parvenu à faire. Dieu seul sait pourtant si l'Afrique subsaharienne a produit d'immenses talents, parmi lesquels Léopold Sédar Senghor, Ahmadou Kourouma, Mongo Beti, Amadou Hampâté Bâ, Biraogo Diop, Cheikh Hamidou Kane, Camara Laye, Bernard Dadié, Ferdinand Oyono et Nazi Boni.

Il ne faut certes pas minimiser la qualité purement littéraire de l'œuvre qui lui vaut aujourd'hui ce laurier, mais comme toujours, ce genre de prix suscitent des polémiques, le Goncourt ayant été toujours accusé de « couronner rarement le meilleur roman de l'année». «Ce n'est pas une faveur qu'on fait à un écrivain africain. Ce n'est pas parce qu'il est Africain qu'il a eu ce prix. J'espère qu'il y a d'abord un livre qui est à la base de tout cela. Évidemment, je n'ignore pas les questions politiques qu'il peut y avoir derrière une récompense semblable et je remercie le jury d'avoir eu ce geste», a, en tout cas, déclaré l'auteur après l'annonce des résultats.

A travers lui, c'est son pays natal , le Sénégal, et au-delà du pays de la Teranga, toute l'Afrique au sud du Sahara qui s'enorgueillissent de compter parmi leurs fils un tel talent.Et on espère que le meilleur est à venir pour lui.

2021 aura donc été une belle année pour les lettres africaines, puisque la distinction de Mbougar Sarr intervient alors que le prix Nobel de littérature a été décerné il y a trois semaines à l'écrivain tanzanien Abdulrazak Gurnah. Reste à savoir si toute cette émulation suffira à pousser les Africains dans les rayons des librairies.