Cote d'Ivoire: Duékoué Ariel Sheney et son partenaire Areim-JCI rénovent le centre de santé communautaire de Bagouho

En marge de la première édition d'Aôssêh Music Festival, le président du comité d'organisation, Sré Ariel Jean-Arthur, alias "Ariel Sheney"et son partenaire l' Association pour la réinsertion et l'insertion des migrants de retour et jeunes de Côte d'Ivoire (AREIM-JCI) ont rénové le Centre de santé communautaire du village de Bagouho situé à 25 kilomètres de la ville de Duékoué. La cérémonie de remise des clés s'est tenue le dimanche 31 octobre 2021 en présence des cadres et élus de Duékoué.

À cette occasion, le président de l'Areimj-CI, Gnadou Gnapo a indiqué que la rénovation de ce centre de santé s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'Areimj-CI et l'Aôssêh Music Festival. « C'est un choix qui a été fait par Ariel Sheney et aujourd'hui, c'est un rêve qui vient d'être réalisé. Vu que nous avons des migrants de retour qui sont dans le domaine de la peinture, alors nous avons utilisé ces personnes pour rénover l'hôpital », a-t-il déclaré. S'adressant à la jeunesse du Guémon qui nourrit d'aller à l'aventure, le président est resté ferme. « Il faut entreprendre, il faut se former. Même avant d'aller en Europe, il faut se former parce qu'arriver en Europe sans formation, tu ne peux pas exercer une activité. Il faut à la base avoir une formation », a lancé Gnadou Gnapo avant de les inviter à se surpasser des idées de la migration irrégulière qui pourraient leur coûter la vie. « Votre région est pleine d'opportunités, il faudra les saisir. Il est bien de voyager, mais il faut que ce soit dans des conditions normales », a-t-il conclu.

Dr Okou Konan Germain, médecin-chef du centre de santé communautaire de Bagouho, a traduit toute sa gratitude à l'Areimj-CI et à Ariel Sheney pour avoir rénové cet hôpital. « Nous avons souffert dans le noir, par le manque de lits médicaux avec Ariel Sheney, nous avons pu obtenir 4 nouveaux lits. Avec ces dons et la rénovation de l'hôpital, je pense que cela va faciliter la prise en charge de nos malades », a remercié le docteur avant de faire des doléances. « Nous avons beaucoup de choses qui manquent. Nous manquons d'électricité, nous n'avons pas d'ambulance pour pouvoir évacuer nos malades et les femmes qui viennent accoucher, nous manquons des plateaux techniques. Nous invitons les autorités à nous aider dans ce sens », a exhorté Dr Okou Konan Germain.