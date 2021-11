Cote d'Ivoire: Création d'espaces de débats publics radiophoniques - Le Refjpci signe une convention avec les radios de proximité

Le mardi 2 novembre 2021, au siège du Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP) à Abidjan Cocody Riviera Attoban, le Réseau des femmes Journalistes et des Professionnelles de la Communication (ReFJPCI), a signé une convention de collaboration d'une durée de 4 mois avec l'Union des Radios de Proximité de Côte d'Ivoire (URPCI). Elle vise la réalisation d'un projet de création d'espaces radiophoniques de discussions publiques sur le quotidien des populations.

Le projet est porté par le ReFJPCI et financé par l'institution allemande Deutsche Welle Académie (DW Akademie). La convention a été signée entre Agnès Kraidy, présidente du ReFJPCI et Eric Gohou, président de l'URPCI.

« Avec la DW Akademie, nous avons reçu un financement pour former les acteurs de radio de proximité pour organiser avec eux, des débats radiophoniques diffusés sur les radios. Et, à côté de cela, organiser des débats publics. Nous avons donc trois actions en une. Formation des animateurs, débats radiophoniques et débats publics. (... ) Nous avons sollicité l'URPCI pour être notre partenaire opérationnel dans cette aventure. Elle nous a fait l'honneur d'accepter de nous accompagner. Nous sommes donc là ce jour pour signer la convention qui va déclencher le processus de mise en œuvre de ce projet qui démarre ce mois de novembre et qui va durer 4 mois. Il s'achèvera donc en février 2022 », a expliqué Agnès Kraidy, la présidente du ReFJPCI.

Le projet concerne 55 radios. 6 villes ont été identifiées pour abriter les activités. Il s'agit de Korhogo, Man, Bouaké, Divo, Bonoua et Bingerville. Des villes choisies, selon Agnès Kraidy, pour leurs histoires dans le passé de violence du pays. Les débats à organiser porteront sur des thématiques propres à chacune de ces localités. Prendront part à ces débats, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, les garants de la tradition, les professionnels des médias et les jeunes.

Les émissions seront enregistrées et diffusées sur toutes les radios situées dans un rayon de 50 km de la ville choisie. « C'est vrai que notre rôle en tant que journaliste, c'est d'écrire, mais on peut agir. Nous pouvons intervenir sur le terrain, pas pour prendre la place des politiques ou des acteurs de la société civile, mais en tant que structure qui met en lien et qui permet de construire des espaces de débats et de démocratie », a expliqué la présidente du ReFJPCI.

Eric Gohou, qui était accompagné pour l'occasion de membres du Conseil Exécutif de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, s'est réjoui pour la marque de confiance placée en l'organisation. « La signature de ce partenariat est pour nous, d'une importance capitale », a-t-il lancé, avant d'inviter ses confrères responsables des radios à faire de sorte de mériter la confiance placée par le ReFJPCI en leur organisation. « Vous devez mettre à profit les sessions de formation prévues dans les villes citées, afin de produire des émissions de qualité. (... ) Assurez-vous de la bonne programmation et surtout, de la diffusion aux heures indiquées des émissions », a-t-il appelé.

C'est depuis 2020 que la DW Akademie accompagne le ReFJPCI. Elle avait financé en février 2020 à Grand-Bassam, un atelier de formation à Grand-Bassam. En octobre 2020, cette organisation spécialisée dans l'accompagnement des médias, avait aussi financé une formation d'animateurs et animatrices de radio de proximité, sur l'animation de débats radiophoniques. Des émissions avaient été conçues et diffusées sur des radio partenaires.