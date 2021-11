Cote d'Ivoire: Biankouma/Fête de la lumière - Vagondo Diomandé met sous tension le village de Blagouin

Les populations et cadres du village de Blagouin dans la commune de Biankouma se sont retrouvées le 30 octobre 2021, pour célébrer la connexion dudit village au réseau électrique national. C'était en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, de la secrétaire d'État chargée de la Protection sociale, Clarisse Mahi, de la députée Guéi Mireille et du préfet du département de Biankouma.

Le général Vagondo Diomandé a salué les actions et les projets du gouvernement et du Président Alassane Ouattara. Il a invité les populations à non seulement faire confiance au Chef de l'État, mais aussi à rechercher, cultiver l'harmonie et le dialogue gages de paix et de développement pour la Côte d'Ivoire.

Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la fête de la lumière est celle de la cohésion sociale et de la paix. Car l'électricité apporte le développement et améliore les conditions de vie, aboutissement concret des aspirations des populations.

Il a relevé que les actions du Président Alassane Ouattara en matière d'électrification rurale dans le pays, a atteint 95%. Aussi, il a fait savoir que presque tous les villages du département sont électrifiés.

Aussi a-t-il déclaré que cette célébration de la lumière est également celle de l'unité des enfants de Biankouma mais un hommage au Président Alassane Ouattara. Avant d'indiquer que tous les engagements pris par le Chef de l'État en matière d'électrification seront respectés. Car il respecte toujours ses engagements. « Le Président Alassane Ouattara est un homme de parole. Il tient toujours ses promesses », a-t-il rappelé.

À l'en croire, la mobilisation du jour montre l'adhésion de Blagouin à la politique de réconciliation prônée par Alassane Ouattara, et surtout l'amour pour le pays et la cohésion sociale. « Le Président Alassane Ouattara ne vous oubliera jamais et je sais aussi que vous non plus. En témoigne la forte mobilisation de ce jour et tous ces cadeaux à ma délégation et moi », a-t-il ajouté.

Au nom de la Mutuelle de développement du village, Guetonde Sasa Serge a exprimé sa reconnaissance au Chef de l'État pour l'électrification du village de Blagouin et sa gratitude au général Vagondo Diomandé.

Pour terminer, il a formulé des doléances. Il s'agit, entre autres, de la construction de trois nouvelles classes plus bureau du directeur et des latrines, de la réhabilitation du centre de santé.

Guéi Mireille, députée de Biankouma et fille de feu le général Robert Guéi, a, pour sa part, remercié le général Vagondo Diomandé pour ses actions de développement dans le département.