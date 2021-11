Cote d'Ivoire: Cavally - L'Ong Impactum instruit les populations sur la sécurisation de leurs terres

La salle de conférence de la préfecture de Guiglo a servi de cadre le vendredi 29 octobre 2021, à l'atelier de validation du plan de croissance verte et du plan de cacao durable de la région du Cavally organisé par le ministère du Plan et de développement . A cette occasion, Sraka Paulin, président de lmpactum, une Ong recrutée par le ministère du Plan et de développement a instruit les populations sur la sécurisation de leurs terres.

Pour appuyer la Côte d'Ivoire afin d'atteindre ces ambitions dans la lutte contre la déforestation, le ministère du Plan et du Développement a recruté un cabinet, l'ONG impactum pour la restauration et la protection de l'environnement dans le cadre d'un plan de croissance verte dans les forêts du Cavally et de Goin-Debe dont la mise en œuvre devrait garantir un développement équilibré en prenant en compte la protection et la gestion durable des forêts, la production durables des produits agricoles de cacao. « Nous avons pour mission d'élaborer le plan d'aménagement des espaces verts du cacao durable. Le plan de croissance verte est une scénarisation du plan et de la durabilité du cacao en mettant tout en œuvre pour éviter la déforestation au niveau régional. Il y a plusieurs sites qui ont été identifiés par la déforestation au plan national, en particulier le Cavally. Nous sommes là pour redresser le schéma de déforestation dans la région du Cavally toutefois en gardant les champs de cacao qui sont nos cultures économiques. Nous ferions la biodiversité en protégeant nos espèces naturelles pour que le développement se fasse dans un environnement approprié. Des méthodes techniques modernes seront utilisées pour garder nos ressources naturelles. C'est-à-dire former des producteurs sur le mécanisme, et former aussi les exploitants, nous avons des experts dans ces domaines. C'est pourquoi je demande aux populations du Cavally qu'il n'est pas encore tard pour sécuriser leur terre. » a expliqué Sraka Paulin, président formateur de l'ONG Impactum.

Le 4ème vice-président du conseil régional du Cavally, Nioulé Nicodème, représentant la ministre Anne Ouloto a félicité l'ONG Impactum pour la tenue des différentes étapes qui marquent le cheminement de la validation de ce schéma dans la volonté du SRADT de se doter d'un outil de planification territoriale à sortir d'un plan de croissance verte.

Quant au préfet Yacouba Doumbia, Préfet de région, par ailleurs président du comité de gestion des forêts classées du Cavally, il a salué l'initiative de l'ONG et les a encouragés à atteindre leurs objectifs pour sauver la forêt du Cavally.

Correspondant dans le Cavally.