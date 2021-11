Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire au Nord-Kivu et en Ituri - Le Premier Ministre Sama Lukonde reçoit les doléances des femmes leaders de ces deux provinces

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu, mardi 02 novembre 2021, à la Primature, une délégation de femmes leaders des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

La situation sécuritaire dans ces deux provinces sous état de siège était au centre des échanges entre le Chef du Gouvernement et le collectif des femmes leaders préoccupées par cette question. Le Premier Ministre Sama Lukonde s'est montré très réceptif et attentif aux doléances de ces femmes leaders.

Au sortir de cette audience, Patience Sinamuli, cheffe de la délégation, se confiant à la presse, a souligné que plusieurs recommandations allant dans le sens de l'amélioration de la situation sécuritaire en Ituri et au Nord-Kivu ont été soumises au Premier Ministre. «Nous sommes venues pour présenter les différentes recommandations au Premier Ministre par rapport à tout ce qui se vit au Nord-Kivu et en Ituri, plus particulièrement la vie de la femme et de l'enfant qui est en danger.

Nous nous sommes dit que nous devrions venir auprès de l'autorité afin qu'il entrevoie d'autres stratégies sur le terrain pour sauvegarder les vies humaines parce que nous en avons assez avec les massacres. Les mamans sont traumatisées. Toute la population en général (Nord-Kivu, Ituri), est devenue très vulnérable par rapport à ce qui sévit ces derniers moments », a-t-elle déclaré.

Ces femmes leaders des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri ont par ailleurs salué l'esprit d'ouverture et le sens d'écoute du Premier Ministre qui n'a pas hésité de leur accorder cette audience. «Nous sommes en train de remercier son Excellence de nous avoir reçues. Il nous a accordé de son temps et il nous a promis qu'il tiendra compte de toutes nos recommandations.

Il nous a même remis une carte de son coordonnateur, pour que nous puissions faire le suivi. Il nous donne donc une opportunité de le contacter n'importe quand. C'est un plaisir pour nous d'être accueillies par son Excellence. Nous sommes en train de le remercier. Nous croyons qu'à travers ses paroles d'honneur, il va s'impliquer réellement dans tout ce que nous lui avons remis comme recommandations », a-t-elle souligné.

Notons que pour mettre fin à la situation qui prévaut en Ituri et au Nord-Kivu, le collectif de femmes leaders a émis le vœu de voir le Chef du Gouvernement s'impliquer lui-même pour sanctionner tout celui qui, de près ou de loin, contribuerait à l'insécurité dans ces deux provinces.